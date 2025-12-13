Campeão por Corinthians e Cruzeiro não hesita e crava placar no jogo de volta

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam, neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para o confronto, o ex-jogador Edu Dracena, que conquistou o torneio pela Raposa e foi campeão brasileiro pelo Alvinegro, palpitou em uma classificação do time celeste.

Para isto acontecer, a equipe do treinador Leonardo Jardim precisa vencer o confronto em Itaquera. Determinado desafio, na opinião do ex-jogador, não será difícil de ser batido. Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, na última sexta-feira (12), Edu Dracena apostou em uma vitória convincente do Cruzeiro.

— Três a um para o Cabuloso — cravou o ex-jogador.

Cruzeiro x Corinthians pela Copa do Brasil

O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e o Timão saiu na frente com uma vitória por 1 a 0. O resultado faz a equipe do técnico Dorival Júnior entrar em campo na segunda partida, precisando apenas de um empate para alcançar a final do torneio nacional.

Por outro lado, o time de Leonardo Jardim precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar sem precisar da disputa de pênaltis. Caso o Cruzeiro vença por uma vantagem mínima, a classificação será decidida nas penalidades.