Piqué é direto sobre carreira de Neymar e declara torcida a gigante da Série A

Lenda do Barcelona, o ex-zagueiro Gerard Piqué participou do podcast "Podpah" na última sexta-feira (10). Durante a conversa, o ex-jogador falou sobre Neymar, com quem dividiu o vestiário na última década no time espanhol. Para o defensor, o brasileiro deveria ter ganhado uma Bola de Ouro na carreira.

- Eu creio que, pelo que ele fez, merecia uma Bola de Ouro. Não sei em qual ano, mas uma Bola de Ouro ele merecia. Também acho que o movimento de ir para o PSG o prejudicou. Ele queria ir para o PSG para ganhar essa Bola de Ouro e porque sentia que estava ofuscado pelo Leo (Messi) no Barcelona. Tentamos convencê-lo de não ir para o PSG e ficar no Barcelona - disse o ex-zagueiro.

Piqué atuou com Neymar entre 2013 e 2017. Durante o período, os dois conquistaram uma Champions League, duas La Ligas, uma Supercopa da Espanha, três Copas do Rei, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Espanha. Na metade de 2017, o brasileiro deixou o time espanhol rumo ao Paris Saint-Germain.

Influência de Neymar na torcida?

Em outro momento da conversa, Piqué interagiu com o apresentador Igão "Underground", torcedor do Corinthians. O ex-zagueiro também citou o Santos.

- Podemos ver um jogo do Corinthians também. Vamos, Corinthians! Sou um pouco de Santos, por causa do Neymar, mas Corinthians também - disse Piqué.

