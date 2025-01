A estreia do jornalista Tiago Leifert como narrador do SBT não elevou os números de audiência da emissora. O comunicador teve sua primeira participação no canal na última terça-feira (21). Na ocasião, ele narrou a vitória do Barcelona sob o Benfica por 4 a 3, no Estádio da Luz, pela Champions League.

De acordo com os números divulgados pela coluna "F5", da "Folha de São Paulo", a estreia de Tiago Leifert fez o SBT ficar na terceira colocação durante o período de fim de tarde. O canal venceu a Band, que costuma incomodar no horário, mas ficou atrás da Record e da Globo, respectivamente nas segunda e primeira colocação.

A transmissão da partida entre Benfica e Barcelona aconteceu de 17h01 às 18h59 e marcou 3,2 pontos de média, com picos de 5, na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. Ou seja, mais de 573 mil aparelhos se antenaram para acompanhar a estreia de Tiago Leifert no novo canal.

Concorrência do SBT

A vitória sobre a Band, principal concorrente no horário da partida foi expressiva. Com o programa Brasil Urgente, comandado por Joel Datena, a emissora somou apenas 2,4 pontos de média, ficando 1,2 pontos atrás do SBT.

Apesar disso, o canal ainda ficou bem atrás de Globo e Record, que marcaram respectivamente 17 e 6,1 pontos de audiência. Vale destacar, que a chegada de Tiago Leifert é uma investida do SBT para impulsionar as transmissões esportivas da emissora.

Até o momento, ainda não foi confirmado um programa esportivo diário para o comunicador. Contudo, ele está confirmado como voz principal das transmissões esportivas da Champions League e da Copa Sul-Americana, do canal.