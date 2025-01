Jornalista comenta ‘chapéu’ de clube do Catar no Palmeiras: ‘Faz parte do jogo’

O Palmeiras tomou um "chapéu" do clube Al-Sadd, do Catar, na negociação com o meia Claudinho. Após o Alviverde ter acertado valores para a possível chegada do meia. Contudo, o atleta acabou optando por fechar com o time catari de última hora. O jornalista Flávio Prado comentou o ocorrido durante a programação da "Rádio Jovem Pan", nesta quarta-feira (22).

O comunicador classificou o ocorrido como uma disputa normal entre os clubes e ainda relembrou o imbróglio envolvendo os dois times referente ao técnico Abel Ferreira. Ao fim da temporada de 2023, o português teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, porém a transação não se concretizou após o treinador preferir permanecer no Palmeiras. Um processo sobre o caso corre na Fifa.

- É a lei da oferta e da procura. O Abel Ferreira trocou documentos e assinou pré-contrato com o Al-Sadd e o Palmeiras de alguma forma o convenceu de ficar. Ele permaneceu. O interesse das pessoas, enquanto o contrato não está assinado, ok. No caso do Abel, parece que até estava assinado - iniciou o jornalista.

- É uma competição pelo jogador. O atleta também busca o que é melhor para a própria carreira e família. Então, o Claudinho não deu preferência a camisa do Al-Sadd em relação ao Palmeiras. Ele preferiu o dinheiro que vai ganhar lá, junto com a condição de trabalho, que julgou ser melhor. O Palmeiras ganhou no caso do Abel, mas perdeu agora o Claudinho. Faz parte do jogo - concluiu.

Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan (Foto: Reprodução)

Palmeiras na janela de transferência

Até o momento, a diretoria Alviverde acertou a chegada de dois reforços para a temporada. Tratam-se de Paulinho, ex-Atlético-MG, e o uruguaio Facundo Torres, ex-Orlando FC, da MLS. Além dos dois nomes, o clube ainda busca a contratação de outros reforços.

Após o fracasso com Claudinho, o Palmeiras segue com interesse em outros jogadores de meio de campo. Até o momento, Andreas Pereira, do Fulham, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, são os atuais alvos do Alviverde.