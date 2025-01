Estreia de Tiago Leifert no SBT em Benfica x Barcelona viraliza: ‘Parece FIFA’

Ex-apresentador da Globo, Tiago Leifert estreou nesta terça-feira (21) como novo narrador do SBT. A atuação do jornalista no jogo entre Benfica e Barcelona, pela Champions League, causou repercussão nas redes sociais, e internautas compararam ao game de futebol "FIFA".

Tiago Leifert foi contratado para assumir o posto de principal narrador do SBT após a saída de Cléber Machado. O apresentador marcou época como narrador do "FIFA" na última década ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O jornalista também chegou a narrar jogos no "Globoplay".

