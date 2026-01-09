Atlético-MG encaminha saída de Gabriel Menino para o Santos

O meio-campista Gabriel Menino está próximo de deixar o Atlético para defender o Santos. O jogador de 25 anos deve assinar com o clube paulista um contrato de empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao final do período.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Peixe e confirmada pelo Lance!. De acordo com a apuração, a negociação já está em fase final, restando apenas alguns detalhes para que o acordo seja oficialmente concretizado.

Gabriel Menino em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gabriel Menino pelo Atlético

Gabriel Menino chegou ao Atlético em dezembro de 2024 para integrar o elenco que disputaria a temporada de 2025. O meio-campista foi envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras e trouxe, em contrapartida, ele e Patrick para o Galo.

Formado nas categorias de base do clube paulista, Menino desembarcou em Belo Horizonte cercado de expectativas, sustentadas por um currículo vitorioso com a camisa alviverde. Ao todo, conquistou dez títulos pelo Palmeiras, com destaque para duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

Apesar do histórico vencedor, o jogador não conseguiu se firmar no Atlético e não repetiu o desempenho que o destacou no Palmeiras. Com a camisa alvinegra, disputou 45 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.