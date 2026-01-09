Atlético-MG avança para a contratação do lateral-direito Ángelo Preciado

O Atlético deu um passo importante no mercado e está muito próximo de fechar a contratação de Ángelo Preciado. Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, as negociações evoluíram de forma significativa nos últimos dias, e o lateral-direito já aparece como um reforço encaminhado para o Galo.

Ángelo Preciado tem 27 anos, atua pelo Sparta Praga, da República Tcheca, e é presença constante nas convocações da seleção do Equador. A negociação entre o Atlético e o clube tcheco está avaliada em cerca de 4 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 25 milhões de reais. O acordo está bem encaminhado e depende apenas de ajustes finais para ser oficialmente concretizado.

Caso a contratação seja confirmada, Preciado chegará para suprir uma carência importante no elenco do Atlético, especialmente em uma posição que foi motivo de preocupação na última temporada. Com a saída de Saravia, o Galo passou a contar apenas com Natanael como opção para a lateral direita.

Quem é Ángelo Preciado?

Ángelo Preciado é um lateral-direito equatoriano de 27 anos, conhecido pela intensidade, força física e apoio constante ao ataque. Foi revelado pelo Independiente del Valle do Equador, onde ganhou projeção ainda jovem. Suas boas atuações o levaram à seleção equatoriana e, posteriormente, ao futebol europeu, sendo negociado com o Genk, da Bélgica. Após passagem consistente pelo clube belga, Preciado foi vendido ao Sparta Praga, da República Tcheca, onde atua nos dias de hoje.

Pela seleção do Equador, Ángelo Preciado é presença constante nas convocações e já disputou competições de alto nível, como a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2021. Atualmente, o lateral é titular da equipe nacional e aparece como um dos nomes fortes para voltar a representar o país na Copa do Mundo 2026.