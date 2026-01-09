menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG x Audax-SP: onde assistir, horário e informações do jogo pela Copinha

As equipes se enfrentam pela última rodada da fase de grupos

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/01/2026
18:00
Audax-SP x Atlético-MG (arte Lance!)
imagem cameraAudax-SP x Atlético-MG (arte Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Após vencer o QFC por 3 a 0 e garantir a classificação à próxima fase, o Atlético volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Audax-SP, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão do XSports, em TV aberta.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após vencer o QFC por 3 a 0 e garantir a classificação à próxima fase, o Atlético volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Audax-SP, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão do XSports, em TV aberta.

Como chegam as equipes?

O Galo venceu com facilidade o QFC por 3 a 0 com gols de João Teixeira, Vitor Gabriel e Ryan. Com a vitória o time mineiro garantiu classificação antecipada para a próxima fase da competição.

O Audax, por sua vez, goleou o União Rondonópolis por 6 a 0 e está praticamente classificado, dependendo apenas de si.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

João Teixeira, autor de um dos gols da partida (Foto: Vitor Froes / GazetaPress)
João Teixeira, atacante do Galo (Foto: Victor Froes/Gazeta Press)

Ficha Técnica

ATLÉTICO-MG x AUDAX-SP - 3ª RODADA DA COPINHA - GRUPO 29
📍Estádio: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
⏰Data e Horário: sábado (10) às 21h (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Guilherme Drbochlaw
🚩Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira e Guilherme Victor Pereira Francisco
🟨 4º árbitro: Jefferson Dutra Giroto

Agenda do Atlético na Copinha

Atlético-MG 4 x 2 União Rondonópolis
Data: 04/01 (domingo), às 21h30
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

QFC 0 x 3 Atlético-MG
Data: 07/01 (quarta), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

Audax-SP x Atlético-MG
Data: 10/01 (sábado), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

Lista de inscritos do Galo para a competição

Goleiros: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).
Laterais: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).
Zagueiros: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).
Meias: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).
Atacantes: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João Teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).

