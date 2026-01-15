ESPN desbanca concorrentes com título do Barcelona em cima do Real Madrid
Emissora alcançou 1,8 milhões de pessoas no Brasil
O Barcelona se sagrou campeão da Super Copa da Espanha, em cima do Real Madrid, e o duelo garantiu uma grande audiência para a ESPN. Com o resultado, os Culés conquistaram a 16ª taça em sua história e a segunda consecutiva.
O confronto entre Barcelona e Real Madrid alcançou 1,8 milhão de pessoas, segundo dados da Kantar (Total Domicílios), e registrou 1h07min de tempo médio assistido entre o público, reforçando o alto nível de engajamento da audiência.
Durante a exibição no domingo à tarde, às 16 horas, a ESPN ficou 24% à frente do segundo colocado da TV paga, superando a concorrência e confirmando sua força como casa dos grandes eventos do futebol internacional no Brasil.
O El Clásico tem histórico consistente de bons resultados de audiência na ESPN e seguirá presente na programação do canal. Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar ao longo da temporada com transmissões da LaLiga, além da possibilidade de um novo encontro pela Copa do Rei, mantendo o clássico em evidência para os fãs brasileiros.
Como foi o jogo entre Barcelona e Real Madrid
O primeiro tempo foi dominado pelo Barcelona contra o Real Madrid, principalmente no setor ofensivo, com 76% de posse de bola e nove finalizações contra cinco do rival. O desempenho coletivo dos catalães destacou-se especialmente na reta final da etapa, quando as ações ofensivas se tornaram mais incisivas e criativas.
A pressão no campo de ataque na saída de bola do adversário surtiu efeito, e a equipe catalã recuperou a posse no meio-campo com Fermín López. O meio-campista acionou Raphinha pelo lado esquerdo em velocidade. O camisa 11 avançou, mesmo marcado por Aurélien Tchouaméni, e finalizou com chute cruzado e preciso que encontrou o canto esquerdo de Courtois. 1 a 0 para o Barcelona contra o Real Madrid.
Aos 47', Vini Jr assumiu a responsabilidade e protagonizou um dos gols mais belos de 2026. À la Ronaldinho Gaúcho no Santiago Bernabéu, o camisa 7 repetiu um lance similar, desta vez a favor do Madrid no El Clásico. Recebeu a bola perto da região do meio, pelo lado esquerdo; conduziu em velocidade, gerou uma situação de dois contra um, aplicou uma caneta em Jules Koundé, avançou à área, driblou a marcação; depois empurrou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Joan García. Uma verdadeira obra-prima. 1 a 1 entre Barcelona e Real Madrid.
Dois minutos depois, sem tempo para comemorar, o Barcelona voltou à frente do placar contra o Real Madrid. Pedri encontrou Robert Lewandowski em boa posição com passe infiltrado na área, e o centroavante completou o lance com um toque de craque. Uma cavadinha por cima do gigante Courtois, e a bola ainda tocou na trave antes de entrar no canto esquerdo. 2 a 1 para o Barcelona contra o Real Madrid.
Para evitar que o placar ficasse desequilibrado na volta do intervalo, o Real aproveitou o tempo restante e empatou aos 51'. Em cobrança de escanteio pela direita, Tchouaméni cabeceou em direção à área, e Raphinha, de forma heroica, conseguiu desviar a bola para longe do goleiro, mas ela ainda tocou na trave e voltou à área. Substituto do lesionado Kylian Mbappé, Gonzalo García venceu disputa com Pedri próximo ao gol, e o xodó merengue completou o lance magistralmente. A bola bateu novamente no travessão antes de morrer suavemente no lado direito da trave. 2 a 2.
Aos 28' de Barcelona x Real Madrid, o futebol mostrou que a sorte também acompanha os craques. Yamal passou para Ferran Torres, que acionou Dani Olmo, que, por sua vez, encontrou Raphinha na área. O astro cortou para o meio, escorregou, mas ainda assim arriscou com a perna ruim, a direita. A bola desviou em Raúl Asencio e enganou completamente Courtois. 3 a 2 para o Barcelona.
