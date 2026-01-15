menu hamburguer
Fora de Campo

ESPN desbanca concorrentes com título do Barcelona em cima do Real Madrid

Emissora alcançou 1,8 milhões de pessoas no Brasil

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
13:43
Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
imagem cameraRaphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)
O Barcelona se sagrou campeão da Super Copa da Espanha, em cima do Real Madrid, e o duelo garantiu uma grande audiência para a ESPN. Com o resultado, os Culés conquistaram a 16ª taça em sua história e a segunda consecutiva.

O confronto entre Barcelona e Real Madrid alcançou 1,8 milhão de pessoas, segundo dados da Kantar (Total Domicílios), e registrou 1h07min de tempo médio assistido entre o público, reforçando o alto nível de engajamento da audiência.

Durante a exibição no domingo à tarde, às 16 horas, a ESPN ficou 24% à frente do segundo colocado da TV paga, superando a concorrência e confirmando sua força como casa dos grandes eventos do futebol internacional no Brasil.

O El Clásico tem histórico consistente de bons resultados de audiência na ESPN e seguirá presente na programação do canal. Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar ao longo da temporada com transmissões da LaLiga, além da possibilidade de um novo encontro pela Copa do Rei, mantendo o clássico em evidência para os fãs brasileiros.

Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Como foi o jogo entre Barcelona e Real Madrid

O primeiro tempo foi dominado pelo Barcelona contra o Real Madrid, principalmente no setor ofensivo, com 76% de posse de bola e nove finalizações contra cinco do rival. O desempenho coletivo dos catalães destacou-se especialmente na reta final da etapa, quando as ações ofensivas se tornaram mais incisivas e criativas.

 A pressão no campo de ataque na saída de bola do adversário surtiu efeito, e a equipe catalã recuperou a posse no meio-campo com Fermín López. O meio-campista acionou Raphinha pelo lado esquerdo em velocidade. O camisa 11 avançou, mesmo marcado por Aurélien Tchouaméni, e finalizou com chute cruzado e preciso que encontrou o canto esquerdo de Courtois. 1 a 0 para o Barcelona contra o Real Madrid.

Aos 47', Vini Jr assumiu a responsabilidade e protagonizou um dos gols mais belos de 2026. À la Ronaldinho Gaúcho no Santiago Bernabéu, o camisa 7 repetiu um lance similar, desta vez a favor do Madrid no El Clásico. Recebeu a bola perto da região do meio, pelo lado esquerdo; conduziu em velocidade, gerou uma situação de dois contra um, aplicou uma caneta em Jules Koundé, avançou à área, driblou a marcação; depois empurrou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Joan García. Uma verdadeira obra-prima. 1 a 1 entre Barcelona e Real Madrid.

Dois minutos depois, sem tempo para comemorar, o Barcelona voltou à frente do placar contra o Real Madrid. Pedri encontrou Robert Lewandowski em boa posição com passe infiltrado na área, e o centroavante completou o lance com um toque de craque. Uma cavadinha por cima do gigante Courtois, e a bola ainda tocou na trave antes de entrar no canto esquerdo. 2 a 1 para o Barcelona contra o Real Madrid.

Para evitar que o placar ficasse desequilibrado na volta do intervalo, o Real aproveitou o tempo restante e empatou aos 51'. Em cobrança de escanteio pela direita, Tchouaméni cabeceou em direção à área, e Raphinha, de forma heroica, conseguiu desviar a bola para longe do goleiro, mas ela ainda tocou na trave e voltou à área. Substituto do lesionado Kylian MbappéGonzalo García venceu disputa com Pedri próximo ao gol, e o xodó merengue completou o lance magistralmente. A bola bateu novamente no travessão antes de morrer suavemente no lado direito da trave. 2 a 2.

Aos 28' de Barcelona x Real Madrid, o futebol mostrou que a sorte também acompanha os craques. Yamal passou para Ferran Torres, que acionou Dani Olmo, que, por sua vez, encontrou Raphinha na área. O astro cortou para o meio, escorregou, mas ainda assim arriscou com a perna ruim, a direita. A bola desviou em Raúl Asencio e enganou completamente Courtois. 3 a 2 para o Barcelona.

