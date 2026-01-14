A eliminação histórica do Real Madrid diante do Albacete, nas oitavas de final da Copa do Rei, teve efeitos imediatos fora de campo. Após a derrota por 3 a 2 no estádio Carlos Belmonte, o jornal "Marca" direcionou duras críticas a Vini Jr, apontado como símbolo de uma atuação coletiva considerada "vergonhosa" e sem reação. Para o diário espanhol, o camisa 7 esteve "apático, apagado e impreciso" em uma noite que escancarou a crise do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o Marca, o fim do nevoeiro que cobriu o estádio nos primeiros minutos foi também o fim de qualquer ilusão para o Real Madrid. A partir dali, ficou evidente uma equipe sem intensidade, sem ideias e sem mudança de postura, mesmo com a estreia de Arbeloa no comando técnico. Dentro desse cenário, Vini Jr, esperado como referência ofensiva, não assumiu protagonismo e acabou vaiado em diversos momentos pela torcida local.

continua após a publicidade

O jornal destacou que o brasileiro praticamente não apareceu nos primeiros 20 minutos e parecia desconectado do jogo, errando decisões simples e sem conseguir romper linhas. Em sua análise em tempo real, o Marca registrou que havia "muito pouco de Vini" em campo, descrevendo-o como um jogador sem confiança, errático e distante da versão decisiva que costuma definir partidas para o Real Madrid.

Atuação de Vini Jr vira assunto

A atuação de Vini Jr ganhou ainda mais peso pelo contraste com o discurso de Arbeloa em sua apresentação oficial. Na coletiva que marcou o início de sua trajetória como treinador merengue, o ex-lateral fez questão de blindar o brasileiro e reforçar a ideia de liberdade em campo.

continua após a publicidade

– Tenho muita sorte de ter um dos jogadores mais imprevisíveis do mundo. E é isso que queremos ver: um Vini que se diverte e dança. É isso que eu quero ver. Comigo, todos os jogadores começam do zero – afirmou Arbeloa.

No entanto, o que se viu no Carlos Belmonte foi o oposto. O Marca ironizou ao afirmar que "Vini não dançou" e que a troca de treinador não surtiu qualquer efeito imediato em seu rendimento. A publicação ressaltou que, com exceção do último Clásico, o brasileiro vem repetindo ao longo da temporada atuações abaixo do esperado, sem impacto direto no jogo e com baixa efetividade ofensiva.

Vini Jr e jogadores do Real Madrid lamentando gol sofrido pelo Albacete (Foto: Reproduçao/X/@elgraficionado)

👉 Aposte em jogos do Real Madrid em La Liga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na avaliação individual feita pelo jornal, Vini Jr recebeu nota 4 ao fim do primeiro tempo. A crítica seguiu dura também após o intervalo, mesmo quando o atacante conseguiu vencer seu marcador em uma das primeiras jogadas da segunda etapa. O chute fraco, defendido sem dificuldade, e uma perda de bola em passe horizontal no terço final do campo foram citados como exemplos de uma noite "para esquecer".

O Marca ainda destacou que, se Arbeloa esperava ver o camisa 7 assumir o papel de líder técnico, o que ocorreu foi o oposto. A leitura do diário espanhol é de que Vini Jr não conseguiu lidar bem com a pressão, tampouco com as vaias vindas das arquibancadas, encerrando a partida como um dos rostos mais visíveis do fracasso coletivo.

Como foi o jogo entre Albacete e Real Madrid?

A partida marcou a estreia oficial de Arbeloa como técnico do Real Madrid, justamente diante de um adversário que nunca havia derrotado os merengues. O retrospecto amplamente favorável parecia oferecer um cenário confortável, mas o Albacete entrou em campo disposto a mudar sua história, apoiado por um plano de jogo disciplinado.

O Real Madrid teve mais posse de bola no início e tentou impor ritmo, com Valverde arriscando de fora da área. Apesar disso, a equipe apresentou circulação lenta e pouca agressividade no terço final, permitindo que o Albacete equilibrasse as ações e crescesse na partida.

O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio. Lazo cruzou, e Villar subiu mais alto que a defesa para cabecear forte, sem chances para Lunin. O Real reagiu rapidamente, também em bola parada: após escanteio, Huijsen exigiu boa defesa de Lizoain, e Mastantuono aproveitou o rebote para empatar.

Na segunda etapa, o Real Madrid tentou pressionar, mas seguiu esbarrando na organização defensiva do adversário e na própria falta de eficiência. O Albacete voltou a marcar com Jefté, aproveitando falha defensiva. Já nos acréscimos, Gonzalo García empatou de cabeça, reacendendo a esperança merengue. No último lance, porém, Jefté arrancou em velocidade, venceu a marcação e encobriu Lunin, decretando a vitória histórica do Albacete e a eliminação do Real Madrid.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.