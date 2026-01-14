Endrick vira assunto após vexame histórico do Real Madrid: 'Se tivesse'

O Real Madrid protagonizou um dos maiores vexames da própria história nesta terça-feira (14). A equipe merengue foi eliminada da Copa do Rei pelo Albacete, após perder o confronto único por 3 a 2, das oitavas de final. Com o resultado, o atacante Endrick virou assunto nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Arsenal domina, aproveita erros e derrota Chelsea pela Copa da Liga Inglesa

Diversos torcedores se citaram o nome do atleta brasileiro para comentar a derrota vexatória. O confronto aconteceu dias após Endrick estrear pelo Lyon, clube que o adquiriu por empréstimo em um acordo com o Real Madrid.

Diante deste cenário, parte da torcida declarou que o brasileiro poderia ter sido útil para o confronto. Veja a repercussão do caso abaixo:

➡️ Internautas celebram retorno de comentarista à TV Globo: 'Sinal de qualidade'

Como foi o jogo entre Albacete x Real Madrid?

A partida marcou a estreia oficial de Arbeloa como técnico do Real Madrid, justamente diante de um adversário que nunca havia derrotado os merengues. O retrospecto amplamente favorável parecia oferecer um cenário confortável para o novo treinador, mas o Albacete entrou em campo disposto a mudar a própria história, empurrado por sua torcida e por um plano de jogo bem definido.

continua após a publicidade

O Real Madrid começou a partida com maior posse de bola e iniciativa ofensiva. Valverde arriscou de fora da área logo nos minutos iniciais, dando indícios de que os visitantes tentariam impor ritmo desde cedo. No entanto, apesar do domínio territorial, as ações ofensivas careciam de objetividade. A circulação de bola era lenta, as infiltrações raras e as finalizações pouco ameaçavam o gol de Lizoain.

Bem organizado defensivamente, o Albacete soube equilibrar o confronto. A equipe da casa se fechava com linhas compactas e explorava os espaços deixados pelo Real Madrid em transições rápidas. Aos poucos, o jogo ficou mais parelho, com o time mandante conseguindo chegar ao ataque e exigir atenção da defesa merengue, que apresentava dificuldades de encaixe.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quando o primeiro tempo caminhava para um empate sem gols, o Albacete foi letal em uma bola parada. Após uma jogada sem grande perigo aparente, a equipe conquistou um escanteio. Lazo fez o cruzamento preciso, e Villar subiu mais alto que a defesa do Real Madrid, vencendo Gonzalo García pelo alto e cabeceando forte, à queima-roupa, sem chances para Lunin. O gol premiava a postura competitiva do Albacete e expunha fragilidades defensivas dos visitantes.

A resposta do Real Madrid veio rapidamente. Poucos minutos depois, Vini Jr puxou ataque pela esquerda e, mesmo desarmado, conseguiu ganhar um escanteio. Na cobrança, Arda Güler colocou a bola na área, Huijsen cabeceou com força, Lizoain fez grande defesa, mas Mastantuono apareceu atento no rebote para empurrar para o fundo da rede e deixar tudo igual antes do intervalo.

Jogadores do Real Madrid e Albacete em disputa (Foto: Reprodução/X)

O segundo tempo começou com um Real Madrid mais agressivo, muito em função da postura de Vini Jr. O brasileiro voltou mais participativo, acelerando as jogadas e se tornando a principal válvula de escape de um ataque que não contava com Mbappé nem Rodrygo. As investidas pelo lado esquerdo passaram a ser constantes, empurrando o Albacete para o campo defensivo.

Apesar do maior volume ofensivo, o Real seguia esbarrando em dois problemas recorrentes: a boa organização defensiva do adversário e a própria falta de eficiência. As finalizações continuavam escassas e, quando surgiam, não levavam grande perigo. O controle da posse não se convertia em chances claras, e o ritmo da equipe, em muitos momentos, parecia excessivamente cadenciado para um confronto eliminatório.

Percebendo a dificuldade do Real Madrid em transformar domínio em gols, o Albacete voltou a se soltar na partida. Em um erro defensivo de Cestero, jovem promovido por Arbeloa, os donos da casa quase marcaram. Lunin salvou na primeira tentativa, Alaba afastou na sequência, mas o perigo persistiu. Após novo cruzamento, a bola sobrou para Jefté, completamente livre. O atacante dominou e chutou forte; a bola quicou no gramado e enganou Lunin, que não conseguiu reagir a tempo. O Albacete voltava a ficar em vantagem.

👉 Aposte em jogos do Atlético de Madrid em La Liga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O jogo parecia se encaminhar para uma eliminação amarga do Real Madrid, mas o drama estava longe de acabar. Já nos acréscimos, Gonzalo García, até então discreto na partida, apareceu no momento decisivo. Em cobrança de escanteio, o jovem atacante subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou com precisão, empatando o confronto e reacendendo a esperança merengue.

No entanto, a reação foi breve. No último lance do jogo, o Real Madrid se lançou ao ataque de forma desorganizada e perdeu a bola. Na transição rápida, Jefté arrancou em velocidade, venceu Carvajal e invadiu a área. O primeiro chute foi bloqueado, mas a bola voltou para o próprio atacante, que percebeu Lunin adiantado e finalizou com categoria, por cobertura, decretando a vitória histórica do Albacete e a eliminação chocante do Real Madrid.