Jornalista dispara ao Palmeiras após tentativa do Flamengo: 'Faltou alguém'
Rubro-Negro tenta repatriar Lucas Paquetá
O jornalista Ricardinho Martins mandou um recado ao Palmeiras depois da movimentação do Flamengo de tentar repatriar o meia Lucas Paquetá. As negociações estão em andamento, mas o Rubro-Negro sabe da dificuldade de conseguir a liberação do jogador do West Ham.
Em live na "TNT Sports", Ricardinho sugeriu que o Palmeiras atravessasse a negociação do Flamengo pelo jogador de 29 anos.
- O Palmeiras deveria atravessar o Flamengo na contratação do Paquetá. O Palmeiras deveria vender o Allan, pegar esse dinheiro e ir lá no West Ham para trazer o Paquetá. Você deixaria o Flamengo com um craque a menos e ainda traria o Paquetá. Faltou alguém pensar no Palmeiras - analisou o jornalista.
Sucesso de Flamengo e Palmeiras acende debate sobre 'espanholização'
O sucesso de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos fez surgir um debate importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Tradicionalmente equlibrado em termos financeiros e esportivos, o esporte mais popular do país viu os dois clubes se distanciarem dos demais dentro e fora de campo. A situação começou a ser comparada, inclusive, com a dominância de Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol.
De 2016 a 2025, Palmeiras e Flamengo dominaram os títulos do Campeonato Brasileiro: o Verdão levou em 2016, 2018, 2022 e 2023, enquanto o Rubro-Negro levou em 2019, 2020 e 2025. Ou seja, nos últimos 10 campeonatos, a dupla levou sete edições.
Na Libertadores, competição mais importante da América do Sul, o domínio de Flamengo e Palmeiras fica ainda mais evidente. No mesmo recorte temporal, o Rubro-Negro venceu o torneio em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Alviverde foi campeão em 2020 e 2021. Das últimas 10 finais de Libertadores, em cinco oportunidades um dos times da dupla esteve presente.
Fora dos gramados, os dois times também dispararam em relação aos demais concorrentes da América do Sul em termos de estrutura, receita e investimento. O sucesso fez com que muitos começassem a enxergar a tradicional competitividade do futebol brasileiro em status de ameaça.
