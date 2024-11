Houve um pênalti não marcado na partida entre Internacional e Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão. É isso que diz Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, que analisou a falta nas redes sociais. Na opinião do especialista, houve uma falta não marcada em Eduardo Sasha, que recebeu um empurrão nas costas, dentro da área. A falta teria sido por Bernabei.

O defensor do Inter foi completamente irresponsável ao dar esse tranco sem motivo algum no atacante do RB Bragantino.



Isso é pênalti! Errou a arbitragem ❌

pic.twitter.com/tq7pMBVfTv — Paulo Caravina #soudoapito (@soudoapito) November 24, 2024

O Inter encerrou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1. Caso a vitória se confirme, alinhada com um tropeço do Flamengo, o colorado por dormir entre os quatro primeiros do Brasileirão.

Ficha da arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares:Luanderson Lima dos Santos (BA) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ausências no Internacional

O principal desfalque do Colorado para o jogo foi o meio-campista Thiago Maia. O volante foi liberado para tratar de assuntos pessoais. Ele acompanha o pai, que foi hospitalizado devido a um acidente vascular cerebral (AVC), em Roraima. Por outro lado, Bruno Gomes e Bernabei voltaram ao time após cumprir suspensão automática contra o Vasco.