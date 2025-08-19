menu hamburguer
Rivais do São Paulo se revoltam com jogador do Atlético Nacional

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
23:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam, nesta quarta-feira (19), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No confronto, o meia Edwin Cardona foi alvo de críticas dos torcedores de clubes rivais do Tricolor paulista, após ser expulso no segundo jogo do confronto.

Na primeira partida as equipes protagonizaram um empate sem gols, sendo que o camisa 10 perdeu dois pênaltis, que asseguraram o resultado favorável ao São Paulo. No jogo de volta, o Atlético Nacional teve mais um pênalti ao próprio favor. Só que desta vez, quem realizou a cobrança foi Morelos.

O atacante, diferentemente de Cardona, converteu a penalidade. O gol criaria uma situação favorável ao clube colombiano, que estava melhor no segundo tempo e empatava a partida, no Morumbis, mas o camisa 10 acabou sendo expulso, por protagonizar um embate com Ferraresi em campo.

A situação revoltou os torcedores de rivais do São Paulo. Nas redes sociais, internautas destacaram o antagonismo de Cardona no confronto. Veja abaixo:

