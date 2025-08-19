Pênalti em São Paulo x Atlético Nacional divide opiniões: ‘Teve coragem’
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam, nesta quarta-feira (19), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No confronto, o Tricolor saiu na frente durante o primeiro tempo, mas viu o adversário deixar tudo igual através de um pênalti, na segunda etapa. A marcação da penalidade dividiu opiniões.
Torcida do São Paulo faz festa absurda antes de decisão pela Libertadores; veja fotos
São Paulo
Escalação do São Paulo: Sem Lucas, Crespo aposta em promessa na Libertadores
São Paulo
Ferroviária vence São Paulo pelo Paulistão Feminino
Futebol Feminino
➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, torcedores repercutiram o lance. Alguns acharam qua a marcação da arbitragem foi equivocada, e outros, se surpreenderam pelo fato do árbitro Maximiliano Nicolas Ramirez não ter assinalado a infração em campo. O pênalti só foi marcado com o auxílio do VAR.
O lance polêmico aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, quando Hinestroza conseguiu alcançar a linha de fundo e tocar para trás, onde estava Morelos. Ao tentar dominar a bola, o atacante do Atlético Nacional foi tocado por trás pelo zagueiro Enzo Díaz. Veja a repercussão abaixo:
- Matéria
- Mais Notícias