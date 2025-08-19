menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Pênalti em São Paulo x Atlético Nacional divide opiniões: ‘Teve coragem’

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

Luciano tenta levar a melhor sobre os rivais em São Paulo e Atlético Nacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraLuciano tenta levar a melhor sobre os rivais em São Paulo e Atlético Nacional (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
23:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam, nesta quarta-feira (19), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No confronto, o Tricolor saiu na frente durante o primeiro tempo, mas viu o adversário deixar tudo igual através de um pênalti, na segunda etapa. A marcação da penalidade dividiu opiniões.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores repercutiram o lance. Alguns acharam qua a marcação da arbitragem foi equivocada, e outros, se surpreenderam pelo fato do árbitro Maximiliano Nicolas Ramirez não ter assinalado a infração em campo. O pênalti só foi marcado com o auxílio do VAR.

O lance polêmico aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, quando Hinestroza conseguiu alcançar a linha de fundo e tocar para trás, onde estava Morelos. Ao tentar dominar a bola, o atacante do Atlético Nacional foi tocado por trás pelo zagueiro Enzo Díaz. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias