Ex-Palmeiras vira alvo depois de classificação do São Paulo: ‘Explicado’
Tricolor eliminou o Atlético Nacional nas oitavas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo avançou para as quartas de final da Libertadores, nesta terça-feira (19), no Morumbis, após vencer o Atlético Nacional nos pênaltis. Depois do apito final, torcedores chamaram atenção para o fato do atacante Hinestroza ter perdido a última penalidade, que garantiu a classificação do Tricolor.
Torcedores do São Paulo se rendem a titular após classificação na Libertadores
Fora de Campo
Melhores Momentos: nos pênaltis, São Paulo bate Atlético Nacional e avança na Libertadores
São Paulo
Rivais do São Paulo se revoltam com jogador do Atlético Nacional
Fora de Campo
➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, internautas associaram ao fato do jogador ter defendido o Palmeiras como a "razão" da não eficácia na cobrança decisiva. Hinestroza fez parte das categorias de base do Alviverde em 2020. A associação do clube com o pênalti perdido surgiu pela baixa porcentagem de êxito em classificações nos pênaltis. Veja abaixo:
São Paulo x Atlético Nacional
Em campo, as equipes protagonizaram um confronto recheado de emoções. Logo nos primeiros minutos do confronto, o São Paulo aproveitou a atmosfera do Morumbis e abriu o placar. O cronômetro marcava dois minutos, quando Cédric Soares acertou um cruzamento preciso, em uma cobrança de escanteio, onde achou André Silva, livre na área, para cabecear e marcar.
Posteriormente, a pressão incial do tricolor diminuiu e o Atlético Nacional começou a entrar no jogo. Durante a segunda etapa o confronto foi marcado pelo equilíbrio. Aos 19 minutos, a equipe colombiana teve um pênalti marcado ao próprio favor.
Tudo começou quando o atacante Hinestroza conseguiu alcançar a linha de fundo e tocar para trás, onde estava Morelos. Ao tentar dominar a bola, o camisa 9 do Atlético Nacional foi tocado por trás pelo zagueiro Enzo Díaz. A penalidade foi marcada após uma revisão no VAR.
O próprio Morelos foi o responsável por converter a cobrança e deixar tudo igual no palcar. O feito colocaria o time colombiano de volta na partida, mas ao comemorar o gol, o meia Cardona acabou sendo expulso. O camisa 10 protagonizou um embate com Ferraresi, onde recebeu o segundo cartão amarelo do confronto.
Com um a mais a equipe de Hernán Crespo dominou as ações durante os últimos 25 minutos do confronto. Contudo, não teve sucesso ao concluir as jogadas e a decisão foi para os pênaltis.
Nas penalidades, o goleiro Rafael realizou a defesa do primeiro pênalti e colocou o São Paulo em vantagem. Porém, Marcos Antônio desperdiçou a segunda cobrança do Tricolor e o confronto voltou a ficar empatado.
Na reta final das cobranças, o atacante Hinetroza parou no travessão e Cédric Soares converteu o último pênalti, dando assim, a classificação para o Tricolor. Agora, o São Paulo espera o resultado do confronto entre LDU e Botafogo para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da Libertadores.
- Matéria
- Mais Notícias