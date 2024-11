Os torcedores do Vasco ficaram furiosos com Galdames após a falha do volante no terceiro gol do Corinthians. Os vascaínos ironizaram o técnico Rafael Paiva e o parabenizaram por "amar o jogador". Confira algumas reações abaixo.

➡️ Corinthians x Vasco: pré-jogo é marcado por confusões ao redor da Neo Química Arena

Na jogada do terceiro gol do Corinthians, Romero cruzou e Galdames furou no momento de afastar a bola, que sobrou no pé de Garro. O meia do Timão chutou no canto esquerdo, sem chanecs para o goleiro Léo Jardim.

Galdames tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro deste ano. O volante chegou ao Cruz-Maltino no início deste ano. Após um começo empolgante, o jogador teve uma queda brusca no desempenho e foi para o final da fila nas opções do elenco. O atleta voltou a entrar em campo nos últimos jogos. Apesar disso, a tendência é que volte ao futebol chileno.

