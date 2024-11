Os três gols do Corinthians contra o Vasco em menos de 25 minutos do primeiro tempo levaram a torcida à loucura. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram para o Timão em menos de 30 minutos de jogo.

O zagueiro abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Garro, aos dez minutos. Quatro minutos depois, Romero que recebeu bom passe na área e rolou para Rodrigo Garro finalizar de primeira sem chances para a defesa de Léo Jardim.

O argentino também foi responsável por fazer o terceiro gol do Timão na partida. O meia aumentou a vantagem do Corinthians aos 23 minutos. Após bate e rebate na área, o Garro chutou de fora da área e marcou pela segunda vez no jogo.

A pressão era tanta que Rafael Paiva, treinador do Vasco, promoveu a entrada do zagueiro Maicon no lugar do atacante Leandrinho. Nas redes sociais a Fiel Torcida chegou a comparar o time comandado por Ramón Díaz ao Barcelona treinado por Pep Guardiola.

Veja a reação da Fiel nas redes sociais

O corinthians hoje é o clube brasileiro que mais se aproxima do Barcelona de pep guardiola, meu Deus que timaço — Matheus Y. ˢᶜᶜᵖ (@MsyfYuri) November 24, 2024

Corinthians no 1 turno: ARERÊ ÊÊ ☠️☠️



Corinthians no 2 turno: pic.twitter.com/lq4hejA4kr — Vinicius Lima 👾 (@vinicivslima) November 24, 2024

Se ocasionalmente o Real Madrid jogar contra o corinthians na Neo Química, o enormossauro da ZL ganha — Kasdi (@KASDIII_) November 24, 2024

se me contassem a 3 meses atrás como está a situação do Corinthians atual eu não ia acreditar, vai timão — bebeca de lioncourt⁷ (@rebecaaeer) November 24, 2024