Torcedores do São Paulo se rendem a titular após classificação na Libertadores
Tricolor eliminou o Atlético Nacional nas oitavas de final do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo avançou para as quartas de final da Libertadores, nesta terça-feira (19), no Morumbis, após vencer o Atlético Nacional nos pênaltis. Após o resultado, torcedores do Tricolor paulista se renderam ao lateral Cédric Soares, que foi decisivo na classificação do clube no torneio continental.
Melhores Momentos: nos pênaltis, São Paulo bate Atlético Nacional e avança na Libertadores
São Paulo
Rivais do São Paulo se revoltam com jogador do Atlético Nacional
Fora de Campo
Pênalti em São Paulo x Atlético Nacional divide opiniões: ‘Teve coragem’
Fora de Campo
➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O jogador vinha convivendo com muitas críticas por parte de torcedores do clube nas últimas semanas. Contudo, Cédric foi responsável por dar a assistência para o gol de André Silva, na primeira etapa, e marcou o pênalti decisivo da classificação sobre o Atlético Nacional.
O feito levou parte da torcida do São Paulo à loucura nas redes sociais. Diversos torcedores do clube se manifestaram pedindo desculpas para o atleta ao comemorar a classificação para as quartas de final da Libertadores. Veja a repercussão abaixo:
São Paulo x Atlético Nacional
Em campo, as equipes protagonizaram um confronto recheado de emoções. Logo nos primeiros minutos do confronto, o São Paulo aproveitou a atmosfera do Morumbis e abriu o placar. O cronômetro marcava dois minutos, quando Cédric Soares acertou um cruzamento preciso, em uma cobrança de escanteio, onde achou André Silva, livre na área, para cabecear e marcar.
Posteriormente, a pressão incial do tricolor diminuiu e o Atlético Nacional começou a entrar no jogo. Durante a segunda etapa o confronto foi marcado pelo equilíbrio. Aos 19 minutos, a equipe colombiana teve um pênalti marcado ao próprio favor.
Tudo começou quando o atacante Hinestroza conseguiu alcançar a linha de fundo e tocar para trás, onde estava Morelos. Ao tentar dominar a bola, o camisa 9 do Atlético Nacional foi tocado por trás pelo zagueiro Enzo Díaz. A penalidade foi marcada após uma revisão no VAR.
O próprio Morelos foi o responsável por converter a cobrança e deixar tudo igual no palcar. O feito colocaria o time colombiano de volta na partida, mas ao comemorar o gol, o meia Cardona acabou sendo expulso. O camisa 10 protagonizou um embate com Ferraresi, onde recebeu o segundo cartão amarelo do confronto.
Com um a mais a equipe de Hernán Crespo dominou as ações durante os últimos 25 minutos do confronto. Contudo, não teve sucesso ao concluir as jogadas e a decisão foi para os pênaltis.
Nas penalidades, o goleiro Rafael realizou a defesa do primeiro pênalti e colocou o São Paulo em vantagem. Porém, Marcos Antônio desperdiçou a segunda cobrança do Tricolor e o confronto voltou a ficar empatado.
Na reta final das cobranças, o atacante Hinetroza parou no travessão e Cédric Soares converteu o último pênalti, dando assim, a classificação para o Tricolor. Agora, o São Paulo espera o resultado do confronto entre LDU e Botafogo para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da Libertadores.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias