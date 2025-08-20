Roteiro de jogo da Libertadores choca internautas: ‘Tinha até trocado os goleiros’
Confronto tem reviravoltas e emoção do início ao fim
O roteiro do duelo entre Racing e Peñarol pela Libertadores chocou os internautas nesta terça-feira (20). A equipe argentina vencia por 2 a 1 em Avellaneda, na Argentina, placar que levava a partida para os pênaltis. No entanto, um gol no último minuto garantiu a classificação do time da casa.
O jogo já estava tão encaminhado para as penalidades que o técnico do Racing, Gustavo Costas, chegou a substituir o goleiro. Gabriel Arias deixou o campo para entrada de Facundo Cambeses, entendido pelo treinador como melhor nome para a disputa por pênaltis.
Na partida de ida, o Peñarol havia vencido por 1 a 0 no Uruguai. O jogo de volta reservou emoções do início ao fim, tudo na atmosfera eletrizante de Avellaneda. Logo aos 7 minutos, o centroavante Adrián Martínez abriu o placar. Apenas oito minutos depois, porém, o empate uruguaio veio com o zagueiro Herrera Vieira. Já aos 38 da segunda etapa, Martínez marcou de pênalti.
O clima era tão tenso que dois jogadores do Racing, ambos já no banco de reservas, foram expulsos por reclamação a três minutos do fim: os experientes Bruno Zuculini e Marcos Rojo. Mesmo assim, nos acréscimos, o zagueiro Franco Pardo se lançou para a área em cobrança de falta e aproveitou cruzamento de Martirena para sacramentar a classificação e explodir a torcida argentina.
Veja as reações da web ao jogão da Libertadores abaixo.
Confronto argentino nas quartas de final da Libertadores
Com a vitória contra o Peñarol, o Racing enfrentará outra equipe argentina nas quartas de final da Libertadores, o Vélez Sarsfield, que venceu o Fortaleza por 2 a 0 (placar agregado) nesta terça. Pela campanha superior na fase de grupos, o Racing decide em casa. O adversário do vencedor do duelo "hermano" na semifinal será o ganhador do jogo entre Estudiantes/Cerro Porteño e Flamengo/Internacional.
Quartas de final da Libertadores
Botafogo/LDU x São Paulo
Libertad/River Plate x Universitário/Palmeiras
Vélez Sarsfield x Racing
Estudiantes/Cerro Porteño x Flamengo/Internacional
Tudo sobre
