A quente disputa pela taça do Brasileirão 2024 pode ganhar um novo concorrente. Apesar do favoritismo de Botafogo e Palmeiras, com o Fortaleza na cola para aproveitar qualquer tropeço, o Internacional tem como trunfo uma sequência de jogos estratégica na reta final do campeonato para se colocar na briga pelo título. Além disso, o Colorado vive excelente momento, com três vitórias consecutivas.

continua após a publicidade

➡️ ‘Matematicamente possível’, diz Roger sobre título do Brasileirão

Uma combinação de resultados poderia levar o Inter a ser campeão do Brasileirão na 38ª rodada, com 74 pontos. O trunfo do time de Roger Machado é o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, que fará uma das equipes perder pontos, e o seu duelo contra o Botafogo em casa na penúltima rodada.

Jogadores do Internacional comemoram vitória contra o Fluminense no Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que precisa acontecer para o Inter ser campeão brasileiro?

⚽ 35ª rodada:

Atlético GO 0 x 1 Palmeiras

Botafogo 1 x 0 Vitória

Internacional 1 x 0 Bragantino

🗨️ Ao fim desta rodada, o Botafogo seguiria líder, com 72 pontos, o Palmeiras ficaria na vice-liderança, com 70, e o Internacional chegaria aos 65 pontos.

continua após a publicidade

⚽ 36ª rodada:

Palmeiras 1 x 0 Botafogo

Flamengo 0 x 1 Internacional

🗨️ Ao fim desta rodada, o Botafogo perderia a liderança para o Palmeiras, com 73 pontos, e o Internacional atingiria os 68 pontos.

🗨️ Um empate entre Palmeiras e Botafogo também seria um resultado favorável para a luta do Inter.

⚽ 37ª rodada:

Internacional 1 x 0 Botafogo

Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras

🗨️ Ao fim desta rodada, o Palmeiras estacionaria nos 73 pontos, o Botafogo nos 72 e o Internacional encostaria na briga, com 71 pontos.

continua após a publicidade

⚽ 38ª rodada:

Fortaleza 0 x 1 Internacional

Palmeiras 0 x 1 Fluminense

Botafogo 0 x 1 São Paulo

🗨️ Assim, na última rodada, o Internacional assumiria a liderança do campeonato, com 74 pontos, deixando para trás o Palmeiras, com 73, e Botafogo, com 72.

➡️ Internacional tem o melhor segundo turno entre times do Brasileirão

No returno do Brasileirão, o Inter é o time que conquistou mais pontos até o momento. Nesse período, foram dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, que representam um aproveitamento de 75,5%. Da 20ª rodada para cá, a equipe tem os segundos melhores ataque e defesa do campeonato.