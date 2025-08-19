menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista defende jogador do Fluminense: ‘Tratam como qualquer’

Meia vive grande fase com a Armadura Tricolor

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o América de Cali (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
23:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (19). Com gols de Serna e Martinelli, o Tricolor construiu de 4 a 1 no placar agregado e espera o vencedor de Lanús e Central Córdoba.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vivendo grande fase momento na equipe de Renato Gaúcho, o meia Martinelli chegou ao segundo gol em competições internacionais pelo Fluminense nesta temporada. Vale lembrar que o camisa 8 abriu o placar na classificação contra o Al-Hilal, nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Logo após ampliar o placar contra o América de Cali, o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, usou as redes sociais para defender o meia tricolor. Segundo ele, Martinelli é injustamente tratado como um jogador comum e pediu mais valorização para o cria de Xerém. Confira.

Com o resultado, o Fluminense segue sem perder para equipes estrangeiras jogando no Maracanã, em Sul-Americanas. O Tricolor aguarda o vencedorda partida entre Lanús e Central Córdoba, ambos da Argentina.

Martinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali pela Su-Americana
Martinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

