Jornalista defende jogador do Fluminense: ‘Tratam como qualquer’

Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 e garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (19). Com gols de Serna e Martinelli, o Tricolor construiu de 4 a 1 no placar agregado e espera o vencedor de Lanús e Central Córdoba.

Vivendo grande fase momento na equipe de Renato Gaúcho, o meia Martinelli chegou ao segundo gol em competições internacionais pelo Fluminense nesta temporada. Vale lembrar que o camisa 8 abriu o placar na classificação contra o Al-Hilal, nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Logo após ampliar o placar contra o América de Cali, o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, usou as redes sociais para defender o meia tricolor. Segundo ele, Martinelli é injustamente tratado como um jogador comum e pediu mais valorização para o cria de Xerém. Confira.

Com o resultado, o Fluminense segue sem perder para equipes estrangeiras jogando no Maracanã, em Sul-Americanas. O Tricolor aguarda o vencedorda partida entre Lanús e Central Córdoba, ambos da Argentina.