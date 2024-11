Internautas alertam que Vasco entrou na luta contra rebaixamento

O Vasco não viu a cor na bola na Neo Química Arena na tarde deste domingo (24) e começa a se preocupar com a luta contra o rebaixamento. Com apenas 25 minutos de bola rolando, o time de Rafael Paiva levou três gols e segue sofrendo muito para o Corinthians. Caso a derrota se confirme, o Vasco fica apenas a seis pontos de distância da zona de rebaixamento, com um jogo a mais que o primeiro time do Z4, o Criciúma.

Com a péssima fase que o Vasco vem enfrentando no Campeonato Brasileiro, internautas colocam o Vasco no grupo de times que ainda luta contra o rebaixamento. Lembrando que, matematicamente, tem-se que o "número mágico" para permanecer na série A é 45 pontos.

Veja a reação dos internautas no X;

pelo amor de Deus demite o Rafael Paiva, ele vai conseguir rebaixar o vasco cara — Rafael Kutter (@Rafael_Kutter) November 24, 2024

Vasco do não vai cair pq geral tá perdendo lá embaixo, O que esse treinador quer rebaixar o Vasco é brincadeira — Igor (@MaximianoCRVG) November 24, 2024

se tivesse mais 7 rodadas o vasco era rebaixado — pellas🇰🇵🇨🇺🇨🇳🇻🇪🇵🇸🏳️‍🌈 (@pellas99) November 24, 2024

Com esse futebol horrendo, o Vasco é um dos clubes que lutará contra o rebaixamento. — Daniel Morais (@daanielmorais) November 24, 2024

Próximos jogos do Vasco no Brasileirão

🏠 Vasco x Atlético-GO

🏠 Vasco x Atlético-MG

✈️ Cuiabá x Vasco