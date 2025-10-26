Especialista em arbitragem aponta erro crucial em Botafogo x Santos: 'Não dá'
Lance polêmico aconteceu na primeira etapa
Neste domingo (26), Botafogo e Santos protagonizaram uma partida bastante movimentada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficaram no empate em 2 a 2, no Estádio Nilton Santos. Após o confronto, a especialista em arbitragem Renata Ruel apontou para um erro capital do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, ainda na primeira etapa.
No início da jogada que resultou no segundo gol do Botafogo, o lateral Vitinho disputou a bola com o atacante Lautaro Díaz, do Santos, e acertou um tranco nas costas do adversário. A jogada gerou muita reclamação durante a partida, e, no intervalo, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, invadiu o gramado para protestar com o árbitro.
Na visão de Renata Ruel, o árbitro não pode depender do VAR para marcar uma falta tão clara. Segundo ela, o tranco de Vitinho acertou as costas de Lautaro Díaz, e não o ombro, como determina a regra. Confira abaixo.
Com o resultado, o Botafogo desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Bahia e segue estacionado na 6ª colocação, com 47 pontos somados. Enquanto o Santos chegou aos 32 pontos e segue lutando para afastar o fantasma do rebaixamento.
Como foi Botafogo x Santos
Texto por: Márcio Dolzan
Pressionadas pela tabela — o Botafogo querendo se aproximar do G-4, o Santos querendo se afastar do Z-4 —, as duas equipes prometiam fazer uma partida aberta, e isso ficou ainda mais evidente com pouco mais de 20 segundos de jogo.
Isso porque a defesa do Botafogo recuperou a bola na defesa e, numa saída rápida de jogo, Jeffinho entregou na esquerda para Joaquín Correa, que invadiu a área e chutou cruzado na saída de Brazão. O gol, logo aos 23 segundos de jogo, é um dos mais rápidos deste Brasileirão, perdendo apenas para o de Alan Franco para o Atlético-MG, nesse sábado (25), anotado um segundo antes.
Apesar do revés, o Santos não se abateu. Com as linhas avançadas, o time ganhou terreno e, aos poucos, começou a ameaçar o Botafogo. Assim, chegou ao gol de empate aos 26, quando Igor Vinícius cruzou rasteiro da direita, a bola passou por três defensores e sobrou para Souza, que apareceu de surpresa por trás da zaga para empatar, aos 26.
O gol àquela altura fazia justiça ao que as duas equipes apresentavam em campo. Porque o Santos procurava jogar no campo de ataque, e o Botafogo buscava o contragolpe. Não havia superioridade de ninguém, havia apenas propostas diferentes de jogo.
No segundo tempo, Vojvoda mudou o esquema de jogo do Santos. Alexis Duarte deixou o campo para a entrada do atacante Guilherme, mas a mudança inicialmente não surtiu efeito. Ao contrário, o Botafogo enfim começou a fazer valer o fator casa e passou a empilhar chutes a gol. E Gabriel Brazão começou a ser bastante exigido.
O Santos, porém, chegaria ao gol de empate. Aos 22, Souza invadiu a área e foi tocado por Vitinho. Pênalti, que Barreal converteu dois minutos depois e deixou tudo igual.
