O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, afirmou neste domingo que a classificação à próxima edição da Libertadores é "vital" para o clube. A declaração foi dada logo após o empate por 2 a 2 com o Santos, resultado que deixou o alvinegro carioca a oito pontos da zona de classificação direta ao torneio continental.

— Em relação à Libertadores, posso dizer que somos conscientes de que esse é um objetivo vital para o clube, vital para o futuro do clube. Aqui nós estamos jogando para nós (clube), eu não estou treinando para a minha carreira. Estou treinando o Botafogo para jogar a Libertadores, porque sei que é importante para o futuro do clube, que é vital — disse Ancelotti, em entrevista coletiva no Engenhão.

— Todos temos que entrar em campo com essa mentalidade, e é com essa mentalidade que eu asseguro a todos que os jogadores vão entrar em cada minuto daqui ao final da temporada — acrescentou o treinador do Botafogo.

Com o empate deste domingo, somado à vitória do Mirassol sobre o Sport no sábado (25), a equipe carioca viu a distância para o G-4 ser ampliada para oito pontos. Para complicar ainda mais a situação, o Botafogo está em sexto lugar na tabela, a apenas três pontos do alcance do Fluminense. E o tricolor carioca tem um jogo a menos. Assim, neste momento até a vaga indireta à Libertadores está ameaçada.

No próximo sábado, o Botafogo encara justamente o Mirassol, fora de casa. Davide Ancelotti falou sobre a importância do jogo, mas disse que ele não será decisivo para as pretensões do clube.

— Não vai ser decisivo, mas vai ser importante. Tem muitos times que estão brigando por essa vaga, e acho que vai ser assim até o último jogo. Então. é um jogo muito importante, sabemos disso claramente, mas acho que ainda não vai ser decisivo — considerou Davide Ancelotti sobre o próximo compromisso do Botafogo.

Veja outros pontos da entrevista de Davide Ancelotti após o empate do Botafogo com o Santos

Avaliação sobre o empate no Nilton Santos

— Um jogo em que, na primeira etapa, começamos muito bem, depois tivemos pouca agressividade no bloco meio e baixo. Com o cruzamento, tivemos pouca agressividade, tomamos um gol, mas seguimos jogando. Com a bola fizemos um bom jogo, marcamos o segundo, tivemos oportunidade para fazer o terceiro e começamos bem a segunda etapa. Até que começamos a ser um pouco mais longos e cometemos um pênalti. Depois foi difícil, mas o time tentou até o final.

Improviso de Newton na zaga

— Hoje (domingo) jogou o Newton porque precisava de um jogador mais rápido do lado do Barboza. É é um jogador com uma boa saída de bola, e o trabalho defensivo dos dois atacantes do Santos é um trabalho muito forte. Então podíamos ter essa oportunidade de ter uma saída de bola bastante limpa, bastante fácil. Acho que foi assim, que com o Marlon, o Newton e o Barboza tivemos uma saída de bola na primeira e na segunda etapa também bastante fácil. E no meio, acho que o problema foi mais um problema de passividade nos corredores laterais. Não foi muito um problema de energia no meio.

Ancelotti sobre o alto índice de lesões no Botafogo

— Temos uma sequência de jogos muito grande. Temos jogadores com histórico de lesões importantes, como Danilo, Marçal, Matheus (Martins). Temos jogadores que machucam, mas acontecem, porque temos um ritmo muito alto de jogos. As lesões acontecem e temos outros times desfalcados nesse campeonato. Eu acho que é por isso, sobretudo, com a sequência de jogos que temos. Treinamos pouco, porque são treinos de recuperação, máximo três treinos antes de um jogo.