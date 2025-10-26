menu hamburguer
Torcedores se rendem a jogador em Botafogo x Santos: 'Ele chegou'

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
17:06
Botafogo x Santos se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraBotafogo x Santos se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O atacante Joaquín Correa desencantou no Botafogo. O argentino, que convivia com críticas por parte da torcida do clube, marcou dois gols durante o primeiro tempo do confronto contra o Santos, neste domingo (26), no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Diante da atuação, os torcedores do Glorioso repercutiram a partida do jogador nas redes sociais. Correa foi o responsável por abrir o placar aos 20 segundos de jogo. Posteriormente, ele marcou um golaço para deixar o placar 2 a 1, na reta final da primeira etapa.

O segundo gol do atacante viralizou de maneira rápida nas redes sociais. O argentino foi responsável por acertar uma chapada de direita, que parou no ângulo do goleiro Brazão. Uma bola indefensável para o arqueiro. Veja a repercussão abaixo:

