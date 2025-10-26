Presidente do Santos detona arbitragem contra o Botafogo: 'Prejuízo nítido'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, detonou a atuação da arbitragem no empate por 2 a 2 com o Botafogo, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista após a partida, o dirigente criticou os critérios utilizados, especialmente no lance que originou o segundo gol do Botafogo, nos minutos finais do primeiro tempo.

Teixeira também endossou as declarações do diretor de futebol do clube Alexandre Mattos, que, no intervalo, havia reclamado da falta de intervenção do VAR.

— É uma soma de fatores. Nós temos sido muito prejudicados, e o Santos está muito à vontade para falar disso porque participa das reuniões da CBF, da Comissão de Arbitragem, leva lances construtivos, critica quando é preciso e busca o crescimento do futebol. Mas o prejuízo é nítido. Isso reflete diretamente na tabela de classificação do Santos. Tivemos situações contra o Vitória, contra o Grêmio e em outros jogos também. Todo mundo erra: eu erro, o técnico erra, vocês erram. O erro é admissível, mas não da forma como tem acontecido com o Santos. São interferências negativas que afetam o resultado. Já conversamos com a cúpula da CBF e estamos à disposição para discutir. Não dá para apenas esperar a profissionalização dos árbitros, porque, se for assim, vamos continuar sendo prejudicados. Independentemente do que aconteceu no primeiro tempo, a arbitragem voltou diferente para o segundo, mais cuidadosa, o que mostra que algo estava errado antes. Não precisa disso. O futebol precisa de diálogo e de critérios claros, mas o Santos não tolera mais erros graves que interferem diretamente no resultado — afirmou Marcelo Teixeira.

Santos comemora gol diante do Botafogo, no Nilton Santos. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Reclamação:

O Santos entende que a partida deveria ter sido paralisada por falta antes do contra-ataque que culminou no segundo gol do Botafogo. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o árbitro justificou a decisão alegando ter aplicado a vantagem no lance.

— O árbitro disse que deu vantagem para o Santos, mas não houve vantagem nenhuma. Na sequência, o Botafogo armou o contra-ataque, estavam quatro contra um, e saiu o gol. Ou seja, além de não marcar a falta, o juiz ainda prejudicou a nossa equipe. Era lance para falta e cartão amarelo, não para vantagem — criticou Marcelo Teixeira.