Vojvoda avalia atuação do Santos diante do Botafogo: 'Não estou feliz'

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, analisou o desempenho da equipe após o empate por 2 a 2 diante do Botafogo, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o treinador, apesar de o time ter sofrido um gol com poucos segundos de jogo e ter reagido para buscar a igualdade, o resultado não foi satisfatório.

— Acho que começamos a partida de um jeito muito complicado. Não sei se foi um erro tático, porque com menos de trinta segundos de jogo é difícil analisar. É verdade que cometemos erros. Foi uma boa bola deles, e precisamos ressaltar que foi a primeira da partida. Jogando fora de casa, em um gramado sintético, o equilíbrio emocional também foi importante para nos mantermos no jogo. Falei durante a parada para hidratação e no intervalo que precisávamos continuar vivos, e era o momento para isso. O time correspondeu, mesmo com o placar adverso. Sofremos, tivemos algumas transições e somamos um ponto fora de casa. Mas, se você me pergunta, não estou feliz apenas por somar um ponto. Na partida passada, eu também queria ter conquistado três — comentou Vojvoda.

Vojvoda ainda não venceu com o Santos fora de casa. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Escalação:

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda também comentou sobre algumas escolhas táticas feitas para a formação da equipe. O treinador promoveu a entrada de Souza entre os titulares e optou por escalar o time com três zagueiros: Alexis Duarte, Luan Peres e Adonis Frías. Além disso, Guilherme acabou ficando fora da equipe inicial.

— São decisões táticas para a estratégia desta partida. Quando planejo um jogo, analiso vários aspectos. Converso com os jogadores para saber como estão e também estudo o adversário. Precisamos tomar decisões. Considerava o Souza um jogador importante, e ele foi, como demonstrou hoje. O Escobar também correspondeu bem, dando segurança ao setor. As outras escolhas seguem a mesma linha. Eu tomo essas decisões como treinador — explicou Vojvoda.

Para este duelo, o comandante não pôde contar com Zé Rafael, que estava suspenso. O substituto foi Victor Hugo.

O que vem pela frente:

O Santos folga nesta segunda-feira (27) e volta a campo no próximo sábado (1º), quando enfrenta o Fortaleza, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

— É importante ter alguns dias para recuperação e para treinar, planejar bem. Estamos nas mesmas condições que a maioria dos times agora, com exceção de alguns que ainda disputam a Libertadores. São dias para trabalhar e se preparar. Já sabemos a nossa realidade, e agora todos os pontos que conquistarmos serão importantes — concluiu Vojvoda.