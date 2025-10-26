Torcedores reagem a declaração de dirigente em Botafogo x Santos: 'Desabafo'

Botafogo e Santos empataram em 2 a 2, neste domingo (26), no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Peixe, reclamou de forma acintosa da arbitragem. A postura do dirigente viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração de Alexandre Mattos aconteceu durante o intervalo da partida. Na ocasião, ele fez questão de mostrar para as câmeras da transmissão da Rede Globo, que transmitia a partida, todo a revolta com a arbitragem brasileira. O VAR foi o principal alvo da revolta.

- Não deram o pênalti (contra o vitória). O VAR no Brasil não tem nem palavra para descrever. É catastrófico. Eles são tão incompetentes, que não mostram nem as câmeras. Aí depois, deram um pênalti em uma falta de critério horrorosa, mas não gosto de falar dos outros clubes, estou só falando de critério. Aí hoje, uma falta clara, não deram novamente, tomamos um contra-ataque quatro contra um e tomamos um gol. Tá difícil - disse o dirigente.

continua após a publicidade

Como foi Botafogo x Santos

Texto por: Márcio Dolzan

Pressionadas pela tabela — o Botafogo querendo se aproximar do G-4, o Santos querendo se afastar do Z-4 —, as duas equipes prometiam fazer uma partida aberta, e isso ficou ainda mais evidente com pouco mais de 20 segundos de jogo.

Isso porque a defesa do Botafogo recuperou a bola na defesa e, numa saída rápida de jogo, Jeffinho entregou na esquerda para Joaquín Correa, que invadiu a área e chutou cruzado na saída de Brazão. O gol, logo aos 23 segundos de jogo, é um dos mais rápidos deste Brasileirão, perdendo apenas para o de Alan Franco para o Atlético-MG, nesse sábado (25), anotado um segundo antes.

continua após a publicidade

Apesar do revés, o Santos não se abateu. Com as linhas avançadas, o time ganhou terreno e, aos poucos, começou a ameaçar o Botafogo. Assim, chegou ao gol de empate aos 26, quando Igor Vinícius cruzou rasteiro da direita, a bola passou por três defensores e sobrou para Souza, que apareceu de surpresa por trás da zaga para empatar, aos 26.

O gol àquela altura fazia justiça ao que as duas equipes apresentavam em campo. Porque o Santos procurava jogar no campo de ataque, e o Botafogo buscava o contragolpe. Não havia superioridade de ninguém, havia apenas propostas diferentes de jogo.

No segundo tempo, Vojvoda mudou o esquema de jogo do Santos. Alexis Duarte deixou o campo para a entrada do atacante Guilherme, mas a mudança inicialmente não surtiu efeito. Ao contrário, o Botafogo enfim começou a fazer valer o fator casa e passou a empilhar chutes a gol. E Gabriel Brazão começou a ser bastante exigido.

O Santos, porém, chegaria ao gol de empate. Aos 22, Souza invadiu a área e foi tocado por Vitinho. Pênalti, que Barreal converteu dois minutos depois e deixou tudo igual.