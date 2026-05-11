Palmeiras e Remo empataram em 1 a 1 no último domingo (10) em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve um gol anulado aos 50 minutos do segundo tempo, em um lance que, para Renata Ruel, o time de Abel Ferreira saiu prejudicado. O feito de Bruno Fuchs foi invalidado por um toque na mão de Flaco López antes da finalização.

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— A regra fala que cometerá uma infração o jogador que marcar um gol no adversário diretamente com a mão ou braço, mesmo que seja uma ação acidental, ou, imediatamente após a bola tocar na mão ou no braço desse jogador, mesmo que também seja de maneira acidental, ele marcar o gol — iniciou a especialista.

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— Na jogada, a bola toca de forma acidental no braço do López, que não é o jogador que faz o gol, como diz a regra. E a bola ainda vem cabeceada do adversário, mas o braço do López está no movimento natural. É um toque acidental, não é uma ação deliberada. Se fosse um braço deliberado ou um braço que estivesse ampliando o espaço corporal, aí a gente poderia entender como infração — complementou.

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— Mas a gente percebe que é um toque acidental, e aí a bola sobra pro Fuchs, que em nenhum momento toca na bola com o braço e faz o gol. Pela regra do jogo, como o toque é acidental e não é do jogador que marcou o gol, o gol tem que ser validado. É que muitas vezes a CBF instrui os árbitros de forma equivocada e diferente da regra, e isso confunde a cabeça dos árbitros. Mas, pela regra, o gol deveria ter sido validado — finalizou Renata Ruel.

Renata Ruel viu erro na anulação do gol do Palmeiras (Foto: Reprodução/ESPN)

A opinião de Bruno Fuchs

Autor do gol anulado do Palmeiras nos acréscimos do duelo contra o Remo, na noite deste domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Bruno Fuchs comentou sobre a decisão da arbitragem em seu lance. Com o tento cancelado, os times empataram por 1 a 1 em Belém-PA.

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O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada.

— Eu falei que, pelo que conheço da regra, se o Flaco fizesse o gol, teria que ser anulado. A bola pegou na mão do Flaco, só que sobrou para mim. A regra é bem clara: não foi uma mão intencional dele. Foi uma bola perto e sobrou para mim, que fiz o gol. Não sei se eles têm que saber a regra. Eu tentei conversar, falei: 'Klein, a regra é clara, a bola bateu no Flaco e sobrou para mim, não sobrou para ele'. Em todo jogo, todas as equipes falam da arbitragem, não sei se os jogadores têm que entender melhor ou os próprios árbitros — desabafou o zagueiro, após o empate.

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Bruno Fuchs também falou sobre o jogo adiado em 1h38 em razão das fortes chuvas em Belém e lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto nesta rodada contra o vice-lanterna.

— Mas vamos ver aí, a CBF vai ver de novo quais são as regras, o que eles têm que fazer. Acredito que todo jogo, todas as equipes do Brasileirão falam da arbitragem. Não sei se os jogadores têm que entender melhor, ou os próprios árbitros, para não ficar essa chatice, porque é muito chato ter que vir aqui e falar. Para nós é um resultado ruim, mas também valeu por não perder — concluiu o camisa 3 de Abel Ferreira.

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