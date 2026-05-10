Remo e Palmeiras se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo realizado no Mangueirão, em Belém do Pará. A partida que inicialmente estava marcada para as 16h (de Brasília) foi adiada em mais de uma hora por conta das fortes chuvas na região.

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➡️Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém

Dois minutos após o apito inicial, Alef Manga abriu o placar para os mandantes. O atacante recebeu na entrada da área e bateu cruzado de direita, superando Carlos Miguel, do Palmeiras. Aos 24 minutos, Ramón Sosa empatou para o alviverde, também com um chute cruzado que, com desvio, entrou no canto direito de Marcelo Rangel.

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Veja os gols:

Jogo começou com atraso devido a chuva (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Atraso em Remo x Palmeiras

De acordo com o protocolo, o árbitro faz uma vistoria 2h antes da partida, depois 1h antes, outra 30 minutos e, por fim, 15 minutos antes de um confronto. Como às 16h a bola ainda não rolava no campo, a decisão foi adiar a partida e, a cada 15 minutos, uma nova análise será feita para saber as condições do local.

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Ainda não há previsão para o início da partida entre Remo e Palmeiras e, portanto, o árbitro retornou ao vestiário. Por volta das 15h30, as equipes subiram ao gramado para o aquecimento, mas logo voltaram em razão do gramado. Como a bola pouco rolava dentro de campo, o adiamento do início da partida foi anunciado.

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Assim que a arbitragem der o sinal de gramado pronto, os times terão 20 minutos para fazer o aquecimento e mais 10 para retornar ao gramado.

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