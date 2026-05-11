PC Oliveira vê erro decisivo de arbitragem em Palmeiras x Remo

Remo e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (10) e o gol anulado de Bruno Fuchs nos acréscimos da partida foi um dos principais assuntos da rodada. O lance que daria a vitória para o time de Abel Ferreira foi motivo de grande debate. Durante o Fechamento Sportv, PC de Oliveira analisou a decisão da arbitragem e explicou a regra.

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Confira a análise do especialista:

— Com relação ao lance de hoje, a gente precisa analisar sob dois pontos de vista: o primeiro é o que diz a regra do jogo, e o segundo é a maneira como os árbitros são instruídos. Até 2021, quando saía um gol imediatamente após um toque de mão, ele tinha que ser anulado em todas as circunstâncias: quando o próprio jogador fazia o gol ou até mesmo quando o companheiro dele fazia o gol, como foi esse lance de hoje, até 2021 tinha que ser anulado — iniciou o especialista.

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— Na final do Mundial de Clubes de 2021, o Bayern de Munique ganhou do Tigres com um gol em que a bola bateu no braço do Lewandowski, sobrou e o Bayern de Munique fez o gol. Naquela ocasião era um gol irregular, o árbitro deu e, depois dessa final do mundial, a FIFA se reuniu com a IFAB e disse assim: "Olha, vamos mudar a regra. A gente só vai anular quando o próprio jogador fizer o gol. Quando for o companheiro dele, o gol vai ser legal, ok?" - continuou.

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— E, a partir daquele momento, os árbitros começaram a ter bastante precisão na análise desse tipo de lance. Você só anula um lance como esse se a bola bater ali de uma maneira acidental, está numa ação de disputa, sobra e o Flaco faz o gol. Quando ela sobra para um companheiro, o que diz a regra? Tem que ser dado o gol. Isso é o que diz o texto da regra do jogo — encerrou PC.

Bruno Fuchs discordou da decisão da arbitragem (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

A opinião de Bruno Fuchs

Autor do gol anulado do Palmeiras nos acréscimos do duelo contra o Remo, na noite do último domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Bruno Fuchs comentou sobre a decisão da arbitragem em seu lance. Com o tento cancelado, os times empataram por 1 a 1 em Belém-PA.

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O lance do gol aconteceu aos 49 minutos, quando o camisa 3 do Palmeiras foi às redes, mas, após checagem no VAR, o árbitro pegou um toque no braço de Flaco López na jogada.

— Eu falei que, pelo que conheço da regra, se o Flaco fizesse o gol, teria que ser anulado. A bola pegou na mão do Flaco, só que sobrou para mim. A regra é bem clara: não foi uma mão intencional dele. Foi uma bola perto e sobrou para mim, que fiz o gol. Não sei se eles têm que saber a regra. Eu tentei conversar, falei: 'Klein, a regra é clara, a bola bateu no Flaco e sobrou para mim, não sobrou para ele'. Em todo jogo, todas as equipes falam da arbitragem, não sei se os jogadores têm que entender melhor ou os próprios árbitros — desabafou o zagueiro, após o empate.

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Bruno Fuchs também falou sobre o jogo adiado em 1h38 em razão das fortes chuvas em Belém e lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto nesta rodada contra o vice-lanterna.

— Mas vamos ver aí, a CBF vai ver de novo quais são as regras, o que eles têm que fazer. Acredito que todo jogo, todas as equipes do Brasileirão falam da arbitragem. Não sei se os jogadores têm que entender melhor, ou os próprios árbitros, para não ficar essa chatice, porque é muito chato ter que vir aqui e falar. Para nós é um resultado ruim, mas também valeu por não perder — concluiu o camisa 3 de Abel Ferreira.

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