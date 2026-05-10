menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Veja gol em Grêmio 0 x 1 Flamengo: Carrascal marca o gol da vitória

Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 10/05/2026
21:10
Atualizado há 2 minutos
Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)
imagem cameraCarrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Grêmio, noite deste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado e com muitas chances, o Rubro-Negro abriu o placar apenas no segundo tempo com Carrascal.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Qual será o destino do Flamengo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

O lance começa com bolão por elevação de Léo Ortiz para a infiltração de Emerson Royal. O lateral-direito aparece dentro da área e dá de primeira para trás. Carrascal, também de primeira, finaliza de canhota e finalmente consegue estufar a rede de Weverton.

Veja o primeiro gol:

Como foi o jogo?

Texto de Mauricio Luz:

Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumulou finalizações e obrigou o goleiro Weverton a trabalhar em diversos momentos.

continua após a publicidade
Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)
Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)

Os times voltaram para o segundo tempo na mesma tônica: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Grêmio fechado no aguardo de uma oportunidade. A pressão rubro-negra veio a dar resultado aos 23 minutos, com Emerson Royal cruzando para Carrascal bater de primeira e abrir o placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira arbitragem:

GRÊMIO x FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias