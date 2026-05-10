Veja gol em Grêmio 0 x 1 Flamengo: Carrascal marca o gol da vitória
Equipes se enfrentam pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro
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O Flamengo venceu o Grêmio, noite deste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado e com muitas chances, o Rubro-Negro abriu o placar apenas no segundo tempo com Carrascal.
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O lance começa com bolão por elevação de Léo Ortiz para a infiltração de Emerson Royal. O lateral-direito aparece dentro da área e dá de primeira para trás. Carrascal, também de primeira, finaliza de canhota e finalmente consegue estufar a rede de Weverton.
Veja o primeiro gol:
Como foi o jogo?
Texto de Mauricio Luz:
Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumulou finalizações e obrigou o goleiro Weverton a trabalhar em diversos momentos.
Os times voltaram para o segundo tempo na mesma tônica: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Grêmio fechado no aguardo de uma oportunidade. A pressão rubro-negra veio a dar resultado aos 23 minutos, com Emerson Royal cruzando para Carrascal bater de primeira e abrir o placar.
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Confira arbitragem:
GRÊMIO x FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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