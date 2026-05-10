Veja gol em Grêmio 0 x 1 Flamengo: Carrascal marca o gol da vitória

O Flamengo venceu o Grêmio, noite deste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo agitado e com muitas chances, o Rubro-Negro abriu o placar apenas no segundo tempo com Carrascal.

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O lance começa com bolão por elevação de Léo Ortiz para a infiltração de Emerson Royal. O lateral-direito aparece dentro da área e dá de primeira para trás. Carrascal, também de primeira, finaliza de canhota e finalmente consegue estufar a rede de Weverton.

Veja o primeiro gol:

Como foi o jogo?

Texto de Mauricio Luz:

Grêmio e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado na Arena, com domínio ofensivo dos cariocas, que pressionaram desde os minutos iniciais, mas não conseguiram transformar a superioridade em gol antes do intervalo. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumulou finalizações e obrigou o goleiro Weverton a trabalhar em diversos momentos.

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Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)

Os times voltaram para o segundo tempo na mesma tônica: o Flamengo ocupando o campo de ataque e o Grêmio fechado no aguardo de uma oportunidade. A pressão rubro-negra veio a dar resultado aos 23 minutos, com Emerson Royal cruzando para Carrascal bater de primeira e abrir o placar.

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Confira arbitragem:

GRÊMIO x FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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