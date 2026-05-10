Durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, o árbitro da partida, Anderson Daronco, tomou uma decisão que gerou debate entre os torcedores nas redes sociais. Raniele abriu o placar para o Timão, Luciano empatou para o Soberano e, após o segundo gol do jogo, Bobadilla comemorou com um gesto que foi analisado pelo VAR como uma possível obscenidade.

continua após a publicidade

➡️Luciano, 'vape' e possível gesto obsceno causam confusão em Corinthians e São Paulo

A partida ficou parada por cerca de 10 minutos, já que os jogadores de ambas as equipes trocaram empurrões. Após separá-los, Daronco recebeu a orientação do árbitro de vídeo para analisar a possibilidade de cartão vermelho para o paraguaio Bobadilla. O juiz resolveu manter a decisão de campo e não expulsou o jogador.

➡️Árbitro é agredido por pais e jogadores em jogo sub-14 em São Paulo

Após a análise, o árbitro deu a justificativa nos auto-falantes do estádio sobre a decisão de não aplicar o cartão vermelho.

— O jogador não encosta a mão na sua genitália. Ele comemora a situação — afirmou Anderson Daronco.

Confira alguns comentários de torcedores:

Confusão entre os jogadores aconteceu após o gol de Luciano (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

Saiba mais detalhes da confusão

O primeiro tempo entre Corinthians e São Paulo foi marcado por uma série de confusões após o gol de Luciano, aos 40 minutos.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.

Os jogadores do Corinthians também se incomodaram com a atitude e partiram para cima dos atletas do São Paulo. A confusão generalizada resultou em cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável