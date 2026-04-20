Especialista critica decisão da arbitragem em Flamengo x Bahia: 'Não pode?'
Arrascaeta recebeu cartão amareo por tirar a camisa em homenagem a Oscar Schmidt
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A comemoração do gol de Arrascaeta em homenagem a Oscar Schmidt em Flamengo x Bahia levantou um grande dilema ético. O camisa 10 do Flamengo, que nesta noite foi 14 em homenagem ao ex-jogador, tirou a camisa para exibir o número que vestia em sua homenagem.
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Por ter tirado a camisa, Arrascaeta foi advertido com um cartão amarelo pelo árbitro da partida Flávio Rodrigues de Souza. Deveria o árbitro ter aberto uma excessão para o caso? Confira as opiniões:
Paulo Caravina, especialista em arbitragem, opinou sobre o caso e analisou a polêmica. O ex-jogador Maestro Júnior também deu sua opinião.
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O que diz a regra?
A regra, em texto de aplicação divulgado pela CBF, define com clareza duas situações de comemoração que geram cartão amarelo automático. Em termos simples, a Lei 12 manda o árbitro punir o jogador que, na comemoração do gol:
- Tira a camisa ou cobre a cabeça com a camisa, ficando momentaneamente sem parte da vestimenta.
- Cobre o rosto ou a cabeça com máscara, fantasia ou qualquer outro artigo semelhante, como máscaras de herói, carnaval, ou roupas de personagem.
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Arrascaeta explica homenagem a Oscar Schmidt em vitória do Flamengo
O Flamengo fez o dever de casa na noite deste domingo (19) e venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia uruguaio Arrascaeta celebrou o resultado e falou sobre a comemoração em homenagem ao ídolo Oscar Schmidt, que morreu na última sexta-feira (17).
— Eu queria aproveitar também para mandar um grande abraço para todas as famílias e amigos de Oscar. Nesse momento foi tão difícil. Eu tinha colocado na minha cabeça hoje tentar fazer um gol para retribuir e aumentar um pouco mais essa homenagem neste momento tão especial. Fico feliz de poder compartilhar esse momento que vai ficar marcado para sempre — disse o craque do Flamengo, ao "Premiere".
— Simplesmente só para retribuir e homenagear um fenômeno, como foi o Oscar. E não só dentro do campo, mas fora do campo também. Na verdade, me dizem que ele foi uma grande pessoa — destacou o atacante do Flamengo.
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