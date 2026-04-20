Flamengo: Saúl revela drama familiar e é apoiado por Jardim

O meio-campista Saúl Ñiguez jogou pelo Flamengo pela primeira vez na temporada após passar por cirurgia no calcanhar esquerdo. O espanhol entrou no final do jogo contra o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã, e contribuiu com uma assistência para selar a vitória por 2 a 0. Depois da partida, em entrevista ao "Premiere", o ex-Atlético revelou que o filho Enzo está internado.

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— Muito feliz de poder voltar. Tive sorte, porque minha filha veio me ver depois de tanto tempo. Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar. E ver minha filha me deixa contente — contou.

Além de Enzo, nascido em 2023, Saúl é pai de África, nascida em 2021, e Marco, que nasceu em 2025, pouco depois do espanhol se mudar para o Rio de Janeiro.

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O técnico Leonardo Jardim também comentou a situação, disse que estava ciente do drama familiar enfrentado pelo meia e exaltou o seu comprometimento.

— Converso todos os dias com quase todos os jogadores. Tive várias conversas com o Saúl nesta semana, ele tornou pública essa situação do filho, teve algum problema médico e eu dei apoio a ele para apoiar o filho, porque era importante. Ele não faltou a nenhum treino, mas teve um tempo dedicado ao filho no hospital. É um jogador que aos poucos vai entrando, todos sabem da qualidade dele, mas ficou quatro meses parado. É necessário darmos um tempo de integração maior do que, por exemplo, o Cebolinha e o Jorginho — disse.

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Saúl feliz de voltar ao Flamengo

Após a vitória com assistência, o espanhol celebrou o seu retorno aos gramados após mais de quatro meses. Apesar da forte concorrência no meio-campo, Saúl disse que está mais preocupado em focar na própria evolução.

— A verdade é que fiquei muito tempo fora da equipe, queria muito voltar. Agora, não me preocupa competir por vaga, só me importa me recuperar e estar bem fisicamente para o Flamengo. Eu tenho muito a acrescentar à equipe, me sinto cada vez melhor. Ainda vou passar um tempinho com dores, mas os médicos dizem que é normal depois da cirurgia — afirmou.