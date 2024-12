Especialista aponta erro capital da arbitragem em Internacional x Botafogo; veja

Torcedores e jogadores do Internacional ficaram na bronca com o árbitro Ramon Abatti Abel no jogo contra o Botafogo, na última quarta-feira (4), pelo Brasileirão. No Beira-Rio, colorados reclamaram de um possível pênalti em Barnabei, que segundo o especialista de arbitragem Paulo Caravina, criador de conteúdo do Lance!, deveria ter sido marcado.

- Foi pênalti para o Inter? Percebam que a bola ainda está em campo quando há o contato, e se houve o calço que fez o jogador do Inter não conseguir tentar chegar na bola, isso é pênalti! - escreveu o especialista.

- Não estou falando que ele chegaria, mas ele estava tentando e foi impedido pelo adversário com um toque na sua perna por trás. Pênalti que poderia mudar a história para essa última rodada, ou não!? - completou.

O lance envolvendo Bernabei e Mateo Ponte, do Botafogo, ocorreu no segundo tempo, quando o Alvinegro vencia por 1 a 0. Com o resultado, o time carioca precisa apenas de um empate contra o São Paulo, na última rodada, para ser campeão brasileiro sem depender do resultado entre Palmeiras e Fluminense. O Colorado estacionou nos 65 pontos, na 4ª posição.