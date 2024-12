Torcedores vão à loucura com Estêvão: ‘Melhor jogador brasileiro revelado após Neymar’

Decisiva. Assim tem sido a participação de Estêvão pelo Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira (4), no Mineirão, não foi diferente. Aos 44 minutos da segunda etapa, o jovem atacante marcou de falta o gol da virada alviverde e adiou a decisão do título para a última rodada.

Ao todo, o jogador totaliza 13 gols na atual edição, atrás apenas de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, empatados na liderança com 14 tentos.

Nas redes sociais, torcedores comemoraram a atuação do jovem atacante, que salvou a equipe comandada por Abel Ferreira em mais uma oportunidade.

Próximo jogo do Palmeiras

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Estêvão, jogador do Palmeiras, em duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

