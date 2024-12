O atacante Wesley, do Internacional, não gostou nem um pouco da atuação do árbitro Ramon Abatti Abel na derrota por 1 a 0 do time gaúcho para o Botafogo, nessa quarta-feira (4), no Beira-Rio, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Para o jogador do Inter, o árbitro errou ou foi “mal-intencionado”.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

— Eu queria ressaltar também o que o Ramon veio fazer aqui. Eu não sei como que ele veio, se ele foi mal-intencionado, se foi erro mesmo, porque eu acho que teve alguns lances duvidosos. Os toques de mão dentro da área, eu acho que o lance do Bernabei, se ele vem dar uma olhadinha direito (no VAR) eu acho que tem possível pênalti, sim — declarou Wesley à TV Globo.

Durante a partida, o Internacional reclamou duas vezes de toques de mão na área do Botafogo. Ramon Abatti também aguardou por revisão da cabine do VAR de uma possível falta. O lance envolvendo o lateral-esquerdo Bernabei, por sua vez, aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o argentino caiu em disputa dentro da área. Em nenhum dos casos o árbitro foi ao monitor.

continua após a publicidade

Mesmo com derrota, torcida aplaude jogadores do Inter

Apesar da derrota no último jogo do ano do Inter no Beira-Rio, o time saiu de campo aplaudido pela torcida. Ao todo, 37.628 torcedores foram ao estádio.

— Quem veio ao Beira-Rio hoje (quarta) veio com o intuito de ver uma vitória.Infelizmente ela não aconteceu, mas eu acho que os aplausos no final da partida não deixam de demonstrar o quanto a gente luta dentro de campo até o último minuto para trazer o resultado positivo — considerou Wesley.

continua após a publicidade

— O que fica é isso, a festa que a torcida fez hoje. A gente termina o ano dentro de casa com o papel cumprido — finalizou o atacante.

No domingo, o Internacional enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pela última rodada do Brasileirão. As duas equipes estão empatadas com 65 pontos, mas o time gaúcho está à frente, na quarta posição, por ter saldo de gols melhor.