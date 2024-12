O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), mas precisou adiar a comemoração do título. Savarino marcou para o Glorioso, logo aos quatro minutos. O Alvinegro receberá o São Paulo, domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, em partida que definirá quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Artur Jorge falou sobre a rotina exaustiva de viagens nos últimos dias e admitiu o desgaste físico dos jogadores titulares.

continua após a publicidade

▶️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

▶️ Artur Jorge exalta vitória do Botafogo e mira decisão: ‘Falta um pequeno passo’

– De fato, o físico está desgastado. Não há dúvidas nenhumas. Nós temos esta sequência de jogos que, como disse, nós hoje já tínhamos mais frescos é o Gatito e o Gregore, que acabaram por estar no onze iniciais, já que o Gregore teve um minuto em campo na final. Mas é isto. Vocês também já me conhecem, sabem aquilo que é a minha ideia em relação à exigência que ponho em tudo. Não só a parte anímica dos jogadores que estariam motivados para hoje entrar em campo, e foram os mesmos que jogaram essa final de cem minutos com dez homens em campo. E hoje continuaram aqui na parte final. Sim, notou-se um bocadinho. Nós tínhamos ali, quando tivemos que fazer uma substituição com o Vitinho, muito cedo, ficamos com quatro com duas paradas. E perceber que na parte final tínhamos jogadores já muito desgastados. Se eu pudesse, tinha tirado mais dois ou três até ao final do jogo. Mas, a verdade é que eles acabaram outra vez por se agarrar. Mais uma vez, a imagem daquilo que é ser esta equipe. Agarraram-se outra vez, uniram-se. Foram capazes de puxar uns pelos outros. Eu puxei também quando tive a oportunidade, como foi o caso do Júnior naquele momento. São momentos em que nós temos que fazer a diferença para que não haja cansaço nesta parte que nos consiga derrubar. Nesta altura nós temos um objetivo, ter o foco muito, muito carregado naquilo que é esse objetivo. E não pode haver nada que nos distraia, nem que nos derrube. Portanto, é esse o espírito e o sentimento que eu quero que esta equipe tenha.

Artur Jorge falou sobre a logística cansativa da comissão técnico nos últimos dias, e que está longe do fim. Após a partida contra o Inter, o Glorioso viaja nesta madrugada de volta ao Rio de Janeiro para se preparar para o duelo contra o São Paulo. Pouco dias depois, já se prepara para enfrentar o Pachuca pelo Intercontinental.

continua após a publicidade

– É o mesmo que era há dois meses atrás. Recuperar bem, trabalhar bem, fazer as coisas bem feitas, manter aquilo que tem sido o registro habitual desta equipe. Sei que temos um avião para pegar daqui a quatro ou cinco horas. Não sei onde, honestamente. Mas sei que vamos. Portanto, temos que fazer este caminho também ainda agora para aproveitar também este período de tempo para tentar descansar em alguma parte para chegarmos amanhã bem cedo ao Rio de Janeiro. E amanhã não treinaremos. Temos espaço para recuperação de alguns atletas ainda no próprio CT. E começarmos a pensar depois no São Paulo que é este último jogo de campeonato e que tudo vai decidir num campeonato que foi longo, duro, mas que está perto para nós conseguirmos o nosso grande objetivo.

O Botafogo encara o São Paulo, no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo