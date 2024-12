Artur Jorge exalta vitória do Botafogo e mira decisão: ‘Falta um pequeno passo’

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (4), mas precisou adiar a comemoração do título. Savarino marcou para o Glorioso, logo aos quatro minutos. O Alvinegro receberá o São Paulo, domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, em partida que definirá quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Artur Jorge destacou a sensação de dever cumprido após as 'finais', e garante foco para a conquista da taça nacional.

– Para nós era importante, hoje, somar aqui três pontos, ganhar. Ganhamos de uma forma bem feita, por parte dos jogadores que trabalharam muito para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez, saio satisfeito, e de fato falta um pequeno passo para conseguirmos chegar a onde queremos também.

O treinador assumiu que, após o gol de Savarino, que abriu o placar aos quatro minutos, o Botafogo passou a ter um comportamento mais defensivo, focando no objetivo maior: ganhar a partida e voltar para o Rio de Janeiro com os três pontos.

– Este Inter é uma equipe muito boa, uma equipe muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido tão bem próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade. Não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande. Procuramos, acima de tudo, controlar o jogo. Depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo. Ter momentos de bom comportamento defensivo. Tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma.

Sobre decidir o título jogando em casa

– Como eu disse quando ganhamos a Libertadores, isso não ia fazer com que a nossa ambição ficasse por ali. Trabalhamos imuito para este campeonato. Falta apenas um jogo. Precisamos de um ponto. Temos um jogo em casa, seguramente com o estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores hoje que foi um jogo de campeões. Este é um jogo de campeões. É um jogo que dá títulos. E por isso a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo.

Sobre gol de Savarino

– Vocês não conseguiam ver porque isto foi definido no vestiário. Tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um gol de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganha jogos assim. É por isso que todos os detalhes contam. E quando temos este volume de jogos, com pouco tempo de recuperação, tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente. Também acertamos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. É de fato um jogador, e por isso escolhido para aquele momento. Porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização.

Ganhar um título no Nilton Santos

– O fato de nós podermos jogar em casa para nós é extraordinário. Houve a alegria dos jogadores ali mesmo. Podendo estar satisfeitos com o resultado que hoje aqui conseguimos. Poder e estarem motivadíssimos e ansiosos para aquilo. E até com a expectativa alta para aquilo que possa ser o jogo de domingo. Sabemos que vamos ter um jogo difícil. São Paulo não é uma equipe fácil de enfrentar. Nós sabemos as dificuldades que vamos ter. Mas estamos entusiasmados. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa. Entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. É um impacto jogar essa 'final' e conseguir aquilo que é o nosso objetivo. Sabendo as dificuldades e sabendo que nada está garantido.

O Botafogo encara o São Paulo, no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

