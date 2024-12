Especialista aponta erro absurdo de arbitragem no Brasileirão

Mais uma vez, em curto intervalo de tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou um "pênalti claro" na partida entre Grêmio e São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileirão. É isso que diz Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Cria Lab!, hub de criadores de conteúdo do Lance!. Para o especialista, houve um pênalti não marcado para o Grêmio, quando o defensor do Tricolor Paulista Luiz Gustavo atingiu a bola com a mão dentro da área.

Veja a opinião;

A partida que acontece na Arena do Grêmio está com vantagem de um gol para o time da casa. Cristaldo abriu o placar para o Grêmio e, de gol contra, Tressoldi ampliou. Luiz Gustavo diminuiu para o São Paulo. O jogo ainda em andamento está com o placar de 2 a 1 para o mandante.