O primeiro tempo de Flamengo e Internacional, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, levou o torcedor rubro-negro aos céus com a atuação de gala do zagueiro Wesley. Muito criticado pela torcida meses atrás, o jogador parece ter reconquistado o carinho da sua torcida. Mesmo sem ter marcado nenhum dos gols na goleada parcial por 3 a 0, Wesley foi um dos nomes mais comentados no primeiro tempo.

1º tempo - Flamengo 3 x 0 Internacional

Com gol de cabeça do zagueiro Léo Ortiz e um doblete de Michael, o Rubro-Negro abriu 3 a 0 nos 45 minutos iniciais contra a equipe que não perdia desde o dia 18 de agosto.

