Sem Gabigol, Filipe Luís define Flamengo para enfrentar o Internacional

O Flamengo já está definido para enfrentar o Internacional neste domingo (1°), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís escalou o Rubro-Negro com mudanças em relação ao jogo contra o Fortaleza: Gabigol está fora do time titular, Evertton Araújo entrou no lugar de Pulgar e De La Cruz voltou aos 11.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo reconhece filho de Everton Ribeiro como sócio honorário

O Flamengo escalado para enfrentar o Internacional tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Gerson; Bruno Henrique, Michael e Plata.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Como chega o Flamengo e o Internacional

O Flamengo chega para o jogo de hoje depois de ter empatado com o Fortaleza sem gols, no Castelão. A equipe carioca ocupa a atual quinta colocação no Brasileirão, com 63 pontos somados, fazendo confronto direto com o terceiro colocado. Nas últimas cinco rodadas, o time tem três vitórias e dois empates.

continua após a publicidade

Já o Internacional tem um trunfo diferente: a equipe de Roger Machado não perde desde o dia 18 de agosto, e soma 16 jogos de invencibilidade. Atualmente, o Colorado garantiu sua vaga na Libertadores 2025, tem 65 pontos e ocupa o terceiro lugar.

Como foi o jogo do primeiro turno das equipes

Na partida do primeiro turno, os clubes empataram por 1 a 1. O Mais Querido saiu na frente, com gol de Charly Alcaraz, de pênalti. Já na reta final da partida, Enner Valencia empatou o jogo para o Colorado no Beira-Rio.

continua após a publicidade