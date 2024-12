Torcedores do Flamengo elegem culpado em gol do Internacional: ‘Fraco demais’

Torcedores do Flamengo ficaram na bronca com o goleiro Rossi após o primeiro gol do Internacional, no jogo deste domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro. Em contra-ataque da equipe do Colorado, o atacante Wesley finalizou forte no canto do argentino, que chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente para impedir os gaúchos de diminuírem para 3 a 1.

Muito criticado pela torcida meses atrás, Wesley parece ter reconquistado o carinho da sua torcida. Mesmo antes de marcar o gol que diminuiu a vantagem rubro-negra, o jogador foi um dos nomes mais comentados no primeiro tempo.

Com gol de cabeça do zagueiro Léo Ortiz e um doblete de Michael, o Flamengo abriu 3 a 0 nos 45 minutos iniciais contra a equipe que não perdia desde o dia 18 de agosto. Na segunda etapa, o Internacional diminuiu para 3 a 2.

