Lei do Ex ao contrário? Torcedores do São Paulo se revoltam com gol contra de Tressoldi

O Grêmio recebe o São Paulo, neste domingo (1º), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que acontece na Arena do Grêmio ja está com a vantagem para o time da casa. O Tricolor Gaúcho foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, os gols foram marcados por Cristaldo e um gol contra do zagueiro são paulino, Ruan Tressoldi.

Os torcedores do Tricolor Paulista não perdoaram a atuação do zagueiro e se revoltaram na web, pelo outro lado, os gremistas se divertiram com o tento. Ruan Tressoldi, revelado pelo Grêmio e agora defendendo o São Paulo, marcou um gol contra no final da primeira etapa e marcou a "Lei do Ex ao contrário".