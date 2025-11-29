Escalação do Palmeiras para a final da Libertadores divide opiniões: 'Confiante'

Está chegando a hora, torcedor! Restando menos de uma hora para a bola rolar no Estádio Monumental de Lima, os torcedores reagiram à escalação do técnico Abel Ferreira para a grande final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Ex-Flamengo e Palmeiras, Paulo Nunes crava favorito na final da Libertadores

Com uma trajetória espetacular, marcada por uma fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU (revertendo um 0-3 para um 4-0), o Palmeiras busca o tetracampeonato da Libertadores. No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições.

O Verdão terá três desfalques: Lucas Evangelista, que se recupera de cirurgia na coxa; Paulinho, ainda em tratamento após operar a perna direita; e Weverton, fora por uma fissura óssea na mão direita.

continua após a publicidade

Sem muitas surpresas, o histórico treinador português definiu os 11 titulares do Palmeiras e vai à campo com: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Encerrado o mistério sobre a escalação do Palmeiras, os torcedores se dividiram opiniões nas redes sociais. Segundo os internautas, a decisão de Abel Ferreira por formar o meio-campo com Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga pode acabar atrapalhando na marcação da equipe. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, a expectativa é de 54 mil torcedores presentes no Estádio Monumental de Lima. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

➡️Palmeiras ou Flamengo? Neto aponta favorito para a final da Libertadores

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas