Declaração de José Boto enlouquece rivais do Flamengo: 'Não existe'
Diretor português esteve presente na apresentação de Lucas Paquetá
Uma declaração de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, pegou muitos torcedores rivais desprevenidos na tarde desta segunda-feira (2). O português conversou com a imprensa na apresentação de Lucas Paquetá.
Se o torcedor do Flamengo estava feliz com a chegada de Paquetá, José Boto parece querer ir além nos próximos anos. Em tom de brincadeira, o diretor abordou a chance de repatriar Vini Jr.
- O estafe do Lucas Paquetá está aqui. Depois vamos conversar sobre o Vini Jr. O contrato está acabando, não vamos precisar pagar nada ao Real Madrid - declarou José Boto.
Nas redes sociais, a fala do diretor português rapidamente começou a repercutir e chegou em muitos torcedores de clubes rivais do Flamengo, que reagiram. Veja os comentários abaixo:
Lucas Paquetá lamenta chance perdida pelo Flamengo: 'Não posso falhar em um gol desses'
A derrota do Flamengo para o Corinthians por 2 a 0 ,neste domingo (1), na Supercopa Rei, marcou o retorno de Lucas Paquetá ao time carioca. O meio-campista entrou na partida no segundo tempo e teve uma grande chance de empatar a partida, que ainda estava 1 a 0 para o time paulista. O jogador analisou o lance e enalteceu o jogo de sua equipe.
- Estou muito triste. Primeiro, pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente e acabei falhando. Sinceramente, não posso falhar um gol desses. Entendo minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar nessa decisão. É só o início, o que posso prometer é trabalhar muito e encontrar meu melhor nível físico novamente. Esse mês ainda tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a conquistar esse título - iniciou Paquetá.
- Acho que o time fez um grande jogo, apesar de ter um jogador expulso. Fomos atrás e corremos atrás das chances mesmo com um a menos. No final, realmente, tivemos a chance. Tenho orgulho de fazer parte desse time. Eles conquistaram tudo o que conquistaram, são jogadores de alto nível e espero poder dar o meu melhor - completou o meia do Flamengo.
