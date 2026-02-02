Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz: 'Paciência'

O Vasco empatou com o Madureira em 0 a 0, nesta segunda-feira (2), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Diante do resultado, torcedores do Cruzmaltino se revoltaram com a atuação da equipe e aproveitaram o momento para criticar o técnico Fernando Diniz.

A repercussão negativa da atuação da equipe Cruzmaltina começou dentro do estádio. Torcedores presentes em São Januário se manifestaram contra o futebol do time em diversas oportunidades da partida. Vaias chegaram a ser destaque da transmissão do confronto, pelo Sportv.

Nas redes sociais, parte da torcida do Vasco também se manifestou contra o desempenho do time. O principal alvo das críticas foi o técnico Fernando Diniz. Veja abaixo:

