Fora de Campo

Torcedores do Vasco mandam recado a Fernando Diniz: 'Paciência'

Cruzmaltino empatou com o Madureira pelo Carioca

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/02/2026
22:13
Fernando Diniz em Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraFernando Diniz em Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Vasco empatou com o Madureira em 0 a 0, nesta segunda-feira (2), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Diante do resultado, torcedores do Cruzmaltino se revoltaram com a atuação da equipe e aproveitaram o momento para criticar o técnico Fernando Diniz.

➡️ Vasco acerta empréstimo de Cuiabano junto ao Nottingham Forest

A repercussão negativa da atuação da equipe Cruzmaltina começou dentro do estádio. Torcedores presentes em São Januário se manifestaram contra o futebol do time em diversas oportunidades da partida. Vaias chegaram a ser destaque da transmissão do confronto, pelo Sportv.

Nas redes sociais, parte da torcida do Vasco também se manifestou contra o desempenho do time. O principal alvo das críticas foi o técnico Fernando Diniz. Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

