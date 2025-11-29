Abel Ferreira manda recado antes de Palmeiras x Flamengo: 'Vamos fazer tudo'

O técnico Abel Ferreira mandou um recado para a torcida alviverde antes da decisão que se aproxima. Após comandar o último treino do Palmeiras em Lima, no Peru, antes da grande final da Libertadores contra o Flamengo, o comandante português fez questão de mandar uma mensagem direta à torcida palmeirense.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pode conquistar o terceiro título da Libertadores de sua carreira contra o Flamengo (Foto: Léo Barrilari / GazetaPress)

Em um vídeo divulgado pela TV Palmeiras logo após a atividade de preparação final, que antecede o confronto decisivo deste sábado (29), Abel deixou claro o nível de comprometimento do elenco alviverde. A declaração reforça o desejo de conquistar mais uma taça para a galeria do clube, sob o seu comando.

— Amanhã é gratidão eterna e vamos fazer tudo para dar mais um título à nossa torcida – afirmou o técnico no material da TV Palmeiras, evidenciando a concentração do grupo na véspera da final.

O Flamengo, rival na final de 2021, é novamente o adversário na disputa por um título de grande expressão, o que torna o confronto ainda mais especial e carregado de rivalidade. A promessa de Abel, feita no último dia de preparação, serve como um combustível extra para os jogadores e um afago para a torcida que estará presente em Lima e acompanhando a partida de longe.

Abel Ferreira faz mistério e destaca versatilidade do Palmeiras

O Palmeiras está pronto para a final da Libertadores contra o Flamengo, neste sábado (29), no Peru. Apesar da tendência ser repetir os mesmos jogadores, engana-se quem pensa que será o "mesmo time de sempre". Pelo menos é esse o pensamento do técnico Abel Ferreira, que mantém mistério sobre a escalação e sobre a forma como o Verdão vai se comportar em campo.

O Palmeiras chega à final com uma base já conhecida, mas Abel Ferreira ressalta que detalhes podem fazer diferença. O técnico valoriza a versatilidade dos jogadores e admite que, na prática, ajustes podem ocorrer durante o jogo, criando possibilidade de surpresas na dinâmica da equipe.

– É uma final, o grosso nos conhecemos, mas será definido por detalhes, onde cada peça pode jogar. O treinador do Palmeiras gosta de jogadores que atuam em várias posições. A surpresa pode ser essa, a dinâmica dos jogadores. Amanhã (sábado) vocês saberão o que podemos fazer no contexto – disse Abel Ferreira.